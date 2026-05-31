Juan Pablo II fue el primero en verla, Benedicto XVI abrió el culto y Francisco bautizó su segunda torre: las visitas de los papas a la Sagrada Familia antes de León XIV

Misa y bendición de la Torre de Nuestra Señora. (Sagrada Familia)

Queda una semana y media para que el papa León XIV oficie una misa histórica en uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona. El Pontífice se desplazará a la capital catalana durante su gira por España, después de pasar por Madrid y antes de dirigirse a las Canarias, con el objetivo de "dar esperanza en la sociedad, promover la unidad de la Iglesia y dar voz a las crisis humanitarias y migratorias", según el Vaticano.

Su paso por la Basílica de la Sagrada Familia dará inicio a las 19:30 el próximo 10 de junio en un encuentro con los peregrinos y fieles que no quieren perderse la misa solemne que oficiará León XIV, así como la bendición a la nueva torre de Jesucristo. En total, se espera que 4.500 personas sigan la ceremonia desde el interior. Pero también se habilitará espacio para otras 4.000 que puedan verlo desde la plaza de Gaudí. Este histórico viaje se asienta sobre un largo vínculo de devoción entre los diversos pontífices y la icónica obra maestra diseñada por Antoni Gaudí.

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Y es que el templo ya ha sido el destino de los predecesores de León XIV, pues la relación comenzó a fraguarse incluso antes de que se colocara la primera piedra del propio templo. En el año 1871, el Papa Pío IX recibió en Roma a Josep Maria Bocabella, fundador de la Asociación Espiritual de Devotos de San José, a quien le entregaron una valiosa escultura de plata de la Sagrada Familia. Fue justo a su regreso de esta peregrinación cuando Bocabella decidió impulsar la construcción de la iglesia en Barcelona, un sueño que logró materializarse en 1882 bajo el pontificado de León XIII.

Placa conmemorativa de la visita de Juan Pablo II a la basilica. (Sagrada Familia)

Juan Pablo II fue el primer papa en visitarla en papamóvil

No obstante, tendrían que transcurrir exactamente 100 años para que un Santo Padre pudiera ver físicamente el imponente templo en construcción. El 7 de noviembre de 1982, Juan Pablo II protagonizó la primera visita de un pontífice a la ciudad de Barcelona, la cual se enmarcó dentro de su primer viaje oficial a España. Tras comenzar su recorrido en el monasterio de Montserrat adorando a la Moreneta -y como hará León XIV-, se trasladó en el papamóvil hasta la Sagrada Familia mientras repicaban festivamente las campanas de las iglesias de toda la ciudad.

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La intensa lluvia no logró apagar el entusiasmo de los miles de fieles congregados en las calles aledañas. Como describen en la web de la Sagrada Familia, desde un podio instalado en la fachada del Nacimiento, rezó el ángelus y pronunció unas palabras que, desde el año 2014, se encuentran grabadas en piedra junto al portal de la Esperanza: “Este templo de la Sagrada Familia recuerda a otra construcción hecha con piedra viva: la familia cristiana”.

Ceremonia de consagración de la basílica a cargo del papa Benedicto XVI. (Sagrada Familia)

Benedicto XVI inauguró la Sagrada Familia

Casi tres décadas después, el 7 de noviembre de 2010, Benedicto XVI protagonizó otra jornada verdaderamente histórica al oficiar la solemne ceremonia de dedicación de la Sagrada Familia, elevándola al rango de basílica menor y abriéndola de forma oficial al culto. Entrando por la puerta de la futura fachada de la Gloria, el Papa fue recibido entre aplausos por las 8.000 personas que abarrotaban el interior del recinto.

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La misa fue concelebrada por más de 1.000 cardenales, obispos y sacerdotes, arropados majestuosamente por 800 cantores pertenecientes a la Coral de Sant Jordi, la Escolanía de Montserrat y el Orfeó Català. Durante su homilía, el pontífice ensalzó el ejemplo de amor y trabajo de Gaudí, y procedió a la emotiva unción litúrgica del altar y las columnas con aceite de crisma. El acto finalizó con el tradicional canto del Virolai y una oración que los fieles siguieron por pantallas exteriores.

Misa y bendición de la Torre de Nuestra Señora. (Sagrada Familia)

Francisco bautizó la torre de la Virgen María de forma telemática

Años más tarde, el papa Francisco también quiso dejar su particular impronta espiritual, aunque lo hizo de forma telemática. El 8 de diciembre de 2021, festividad de la Inmaculada Concepción, se unió a la esperada inauguración de la torre de la Virgen María enviando un videomensaje que se emitió justo antes de iluminar por primera vez la gran estrella que corona la estructura. En su intervención, Francisco expresó con cariño que se unía a las oraciones de los devotos, las cuales, “como innumerables rosas, se representan a los pies de María en esta bella Basílica”.

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Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Ahora, toda la expectación internacional recae sobre León XIV, quien regresará a la basílica dieciséis años después de la última visita presencial de un papa. La cita será, además, la fecha exacta que conmemora el centenario de la muerte de Gaudí. El viaje papal, bajo el lema catequético ‘Alza la mirada’ e inspirado en el Evangelio de Juan, contará con una agenda muy intensa que también incluirá una visita a la prisión de Can Brians y un encuentro con entidades sociales.