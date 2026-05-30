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Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Los altercados en la capital francesa han empezado incluso antes de la finalización del partido contra el Arsenal

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Un automóvil arde y estallan fuegos artificiales mientras la policía observa a los aficionados del PSG celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026, tras el partido de fútbol de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal disputado en Budapest. / AP - Thomas Padilla
Un automóvil arde y estallan fuegos artificiales mientras la policía observa a los aficionados del PSG celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026, tras el partido de fútbol de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal disputado en Budapest. / AP - Thomas Padilla

Los festejos por la victoria del PSG en la Champions, tras haber derrotado al Arsenal en Budapest, han dejado al menos 326 detenciones en Francia, por el momento, y un policía herido por el lanzamiento de fuegos artificiales, según ha actualizado Cadena SER. La noche de disturbios se ha concentrado sobre todo en la ciudad de París y ha obligado a reforzar el despliegue de seguridad en la capital francesa.

Según el último informe del Ministerio del Interior difundido a las 23:30 horas y recogido por Cadena SER, 235 detenciones se han producido en París. El balance incluye además un intento de invasión del estadio parisino por parte de unas 150 personas y otro intento de ataque a una comisaría del distrito VIII.

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La celebración se ha desbordado incluso antes del pitido final. Los aficionados del equipo parisino han salido a las calles de la capital francesa mientras en el estadio se han encendido múltiples bengalas durante el transcurso de la final. En un primer balance, la cifra mínima era de 79 arrestados, de los que 45 habían quedado detenidos en comisaría. Ese mismo recuento apuntaba ya a un agente herido por el impacto de material pirotécnico.

Más de 300 detenidos en Francia con altercados que recuerdan a la primera victoria del PSG en una Champions. / REUTERS - Abdul Saboor
Más de 300 detenidos en Francia con altercados que recuerdan a la primera victoria del PSG en una Champions. / REUTERS - Abdul Saboor

El precedente de la primera Champions del PSG marcaba la noche de altercados

La actualización posterior de la Prefectura de Policía, ya cerca de la medianoche y recogida por Cadena SER, ha precisado que 71 personas han quedado arrestadas en la capital francesa. El organismo ha añadido que cuatro unidades BRAV-M han sido desplegadas en la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot para apoyar la dispersión de grupos que habían llegado a cortar esa vía.

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Los altercados se han concentrado de nuevo en los Campos Elíseos y sus alrededores. También se han registrado incidentes cerca del Parque de los Príncipes, estadio del PSG, y en la plaza de la République. Las autoridades habían advertido ya de un escenario sensible. En su boletín de las 22:00 horas locales, la Prefectura de Policía situaba en 20.000 los hinchas reunidos en los Campos Elíseos para seguir la final entre el PSG y el Arsenal.

El dispositivo de seguridad activado para la noche se ha extendido a todo el país. De acuerdo con los datos citados por la radio citada, se han desplegado 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 han sido destinados a París y su área metropolitana.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

La dimensión del operativo se entiende por lo ocurrido en la anterior conquista europea del club parisino. En aquella celebración murieron dos personas y cerca de 200 resultaron heridas en distintos puntos de Francia, entre ellas un policía que permanece en coma. Solo en París, en aquella primera Champions del PSG, se produjeron 500 detenciones. Ese precedente explicaba el refuerzo policial de esta noche y el seguimiento continuo de la situación por parte del Ministerio del Interior y de la Prefectura de Policía, según Cadena SER.

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