Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

Dos jubilados pasean frente a un lago. (Pixabay)

España afronta el mayor cambio demográfico de su historia reciente: más pensionistas, carreras laborales más largas y una población envejecida que transformará el sistema público de pensiones durante las próximas décadas. Las proyecciones de la Seguridad Social anticipan que el sistema sostendrá cerca de 19 millones de pensiones en 2070. Ese escenario dibuja un país con prestaciones más elevadas y jubilaciones más tardías, pero también un sistema más igualitario con una participación femenina mucho más equilibrada dentro del sistema contributivo.

El sistema público de pensiones español alcanzará su máximo histórico de gasto en 2049, cuando el desembolso llegará al 15,3% del PIB por la jubilación masiva de las generaciones del baby boom, según el modelo de proyección INTegraSS-2025. A partir de ese punto, el gasto se moderará hasta situarse en el 14,2% del PIB en 2070, año en que el sistema sostendrá cerca de 19 millones de pensiones. El punto de partida es un sistema que en 2024 gastaba el 12,7% del PIB, distribuido entre 11,4 millones de pensiones con una cuantía media de 1.264 euros al mes, según estima el Ministerio.

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El modelo, elaborado por la Seguridad Social con acceso directo a sus bases de datos, proyecta la evolución del sistema por generaciones, con desglose por sexo, edad exacta, régimen de cotización, tipo de jubilación y grado de incapacidad, entre otras variables. El resultado es una proyección que cubre el periodo 2025-2070 y que la Seguridad Social presenta como base técnica para el diseño de políticas públicas.

Fuente: Seguridad Social

La pensión media real pasará de los 1.260 a los 1.710 euros

El número de pensiones no es el único factor que explica la presión sobre el gasto. La pensión media del sistema crecerá a una tasa anual promedio del 2,8% durante todo el horizonte proyectado, impulsada por tres mecanismos simultáneos: la revalorización anual conforme al IPC, el efecto sustitución (las nuevas altas presentan cuantías superiores a las pensiones que se extinguen) y la mejora estructural de las carreras laborales, que proporciona acceso a mejores pensiones contributivas. En euros corrientes, la pensión media pasará de 1.264 euros en 2024 a 2.478 euros en 2050 y a 4.292 euros en 2070. Deflactada para eliminar el efecto de los precios, la cuantía real pasará de 1.264 a 1.471 euros en 2050 y a 1.714 euros en 2070.

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Dentro del sistema contributivo, la jubilación ordinaria concentra el mayor crecimiento. El número de pensiones de jubilación pasará de 5,5 millones en 2024 a 10,8 millones en 2050 y a 11,7 millones en 2070, con un gasto que escalará del 7,1% al 10,3% del PIB. La pensión contributiva media pasará de los 1.221 euros al mes actuales a los 1.721 euros en términos reales en 2070, un incremento de 500 euros que refleja cuatro décadas de mejora en las carreras laborales y en las bases de cotización. En euros corrientes, la pensión contributiva media se multiplicará por más de tres en cuatro décadas, hasta los 4.308 euros en 2070.

Fuente: Seguridad Social

La mejora de la participación laboral entre las mujeres reduce la brecha de género

Otra de las transformaciones más profundas que anticipa el modelo es la reducción de la brecha de género en las pensiones, que pasará del 31,1% en 2024 al 10,1% en 2070. La explicación reside en la incorporación al sistema de mujeres con carreras laborales más largas, más estables y mejor remuneradas. La distribución del gasto entre sexos refleja ese cambio: los hombres concentran hoy el 57% del gasto contributivo total, pero ese porcentaje caerá al 48% en 2070, mientras que la parte correspondiente a las mujeres subirá del 43% al 52%. La brecha de participación laboral entre hombres y mujeres se reducirá a la mitad, del 9,7% al 5,1%.

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Fuente: Seguridad Social

La pensión media de las mujeres pasará de 1.008 euros al mes en 2024 a 1.641 euros en términos reales en 2070, frente al salto de los 1.464 euros a los 1.826 euros proyectado para los hombres, lo que reduce la diferencia entre ambos de 456 a 185 euros mensuales. Esa convergencia arranca en el mercado laboral: el modelo asume una reducción de la brecha salarial hasta el 5% en 2070.

La transformación también se lee en las pensiones de viudedad, prestación que ha funcionado históricamente como principal fuente de ingresos en la vejez para muchas mujeres: en 2070, el 58,7% de las pensiones de viudedad serán percibidas junto a una pensión propia de jubilación, frente al 49,2% actual, señal de que las nuevas jubiladas llegan a la vejez con carreras contributivas más consolidadas. En paralelo, el porcentaje de hombres beneficiarios de viudedad subirá del 8,7% al 29,3%, reflejo del mismo proceso visto desde el lado masculino.

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Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Uno de cada cuatro españoles retrasará la jubilación en 2070

La edad efectiva de jubilación, por su parte, aumentará de forma gradual, desde los 65,2 años en 2025 hasta los 66,4 años en 2070, reflejo de los incentivos normativos a la prolongación de la vida laboral. La jubilación demorada, aquella que se produce más allá de la edad ordinaria, pasará de representar el 4,2% del total en 2024 al 26,6% en 2070, mientras que la jubilación anticipada retrocederá del 31,7% al 20,6%.

El escenario demográfico que alimenta todas estas proyecciones parte de una España con 53,7 millones de habitantes en 2050 y 53,5 millones en 2070, con una esperanza de vida al nacer de 88,3 años. La migración neta, estimada en 577.000 personas en 2024, se estabilizará cerca de las 300.000 entradas anuales desde mediados de los años 30 y actuará como factor de contención parcial del envejecimiento.

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Fuente: Seguridad Social

En el plano macroeconómico, el modelo proyecta un crecimiento del PIB real del 2,8% anual hasta 2030, que desacelerará al 1,5% entre 2030 y 2070. La población activa española se estabilizará cerca de los 25,9 millones en 2070. La tasa de ocupación subirá del 58,1% en 2024 al 64% en 2070, con el mayor incremento relativo en el tramo de 65 a 74 años, reflejo directo del retraso en la edad efectiva de jubilación. La tasa de paro, en cambio, bajará del 11,3% al 6,4% en ese mismo periodo.