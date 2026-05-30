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La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

El país registra 46 productos con vulnerabilidad comercial alta en cadenas de suministro exteriores ligadas a sectores sensibles, un mapa de riesgo que se concentra en materias primas, químicos e insumos energéticos

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Composición fotográfica de la bandera china con un barco de comercio marítimo (Infobae)
Composición fotográfica de la bandera china con un barco de comercio marítimo (Infobae)

España ha identificado 46 productos con vulnerabilidad comercial alta en cadenas de suministro exteriores ligadas a sectores sensibles, un mapa de riesgo que se concentra en materias primas minerales, químicos intermedios e insumos energéticos y que apunta a posibles efectos sobre el conjunto de la producción si se interrumpe el abastecimiento.

El análisis, realizado por CaixaBank Research, parte de más de 5.000 productos de Aduanas y, tras cuatro filtros sucesivos, reduce la muestra de 5.495 referencias a 1.697 por concentración de proveedores, a 683 por dependencia extracomunitaria, a 168 por baja capacidad de sustitución dentro de la Unión Europea y, finalmente, a 46 productos integrados en ecosistemas industriales sensibles.

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El trabajo construye un índice de vulnerabilidad comercial para España con tres dimensiones: el carácter estratégico del producto según las listas de la Unión Europea, la cuota de cada país proveedor en las importaciones españolas y el riesgo geopolítico del origen, medido con un indicador de alineamiento estratégico y calidad institucional apoyado en los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial.

Qué productos importados hacen más vulnerable a España

El producto con mayor nivel de vulnerabilidad son los minerales de aluminio. La Unión Europea los considera materias primas estratégicas y el 80% de las importaciones españolas procede de Guinea, lo que dibuja una dependencia casi unilateral sobre un insumo clave para aluminio primario, metalurgia, construcción, transporte, aeronáutica y componentes asociados a la transición energética.

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En segundo lugar aparecen los boratos naturales, también clasificados como estratégicos y con una dependencia prácticamente total de Turquía. Su uso se reparte entre la fabricación de vidrio, cerámicas avanzadas, fertilizantes y distintos procesos químicos industriales. El grafito natural ocupa el siguiente nivel de vulnerabilidad. Figura en la lista de materias primas críticas y presenta una concentración del suministro del 80% desde Madagascar, con aplicaciones directas en baterías, almacenamiento de energía, metalurgia, industria química y tecnologías de movilidad eléctrica.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, detalla los resultados de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándola de "éxito total" y destacando el fortalecimiento de la confianza política mutua.

También destacan los minerales de manganeso, cuya dependencia se concentra en Sudáfrica, con el 70%, y Gabón, con el 30%. Su destino principal es la fabricación de acero y aleaciones, además de componentes para baterías. En el ámbito químico, el ácido fosfórico sobresale por la concentración de su abastecimiento en Marruecos, que suministra el 80 % de las importaciones. Se trata de un insumo esencial para fertilizantes, con impacto directo en la agricultura y en la industria agroalimentaria.

La antracita completa el grupo de mayor exposición. Cerca del 80% de sus importaciones llega desde Perú y su uso combina la función de input energético con la de agente reductor en procesos metalúrgicos y otras actividades intensivas en energía.

China lidera la geografía del riesgo comercial

Desde el punto de vista geográfico, el índice se concentra en unos pocos países y China sobresale con diferencia como principal origen del riesgo. Su oferta incluye productos químicos, metálicos, farmacéuticos, minerales e insumos energéticos.

Tras China aparecen Turquía como proveedor de materias primas minerales, India en productos químicos intermedios y Marruecos en fertilizantes. Guinea y Madagascar destacan también por su peso en materias primas minerales, mientras que Sudáfrica, Estados Unidos, Perú, Egipto, Kazajistán y Taiwán presentan contribuciones menores y más especializadas.

Entre los productos de origen chino con mayor vulnerabilidad figura el carbonato de bario, del que China aporta el 40% de las importaciones españolas. Este material se utiliza en vidrio para pantallas, componentes electrónicos, fibra de vidrio, materiales aislantes y procesos industriales que exigen resistencia química y térmica.

Miembros de la guardia de honor sostienen las banderas de España y China antes de una ceremonia de bienvenida al rey de España Felipe VI en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, a 12 de noviembre de 2025. (Reuters/Andrés Martínez Casares)
Miembros de la guardia de honor sostienen las banderas de España y China antes de una ceremonia de bienvenida al rey de España Felipe VI en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, a 12 de noviembre de 2025. (Reuters/Andrés Martínez Casares)

El análisis subraya que la mayoría de los productos asociados a China no están clasificados por la Unión Europea como materiales críticos, pero sí muestran concentraciones extremas del suministro. China aporta el 100% de los fosfonatos orgánicos, más del 90% de la cloropicrina y el piperonal, más del 80% de los gases fluorados y una cuota superior al 90% del combustible nuclear irradiado.

Turquía suministra la práctica totalidad de los boratos naturales y alrededor del 70% del feldespato, un insumo básico para procesos a altas temperaturas en vidrio, cerámica y azulejos. Marruecos concentra cerca del 80% del ácido fosfórico y cuotas elevadas de fosfatos, mientras India domina las naftilaminas con más del 90% y aporta una parte relevante del carbonato de bario.

El valor añadido manufacturero depende del comercio con China

El texto no estima directamente el impacto macroeconómico de estas vulnerabilidades, pero incorpora como referencia un trabajo reciente del Banco Central Europeo. Esa simulación plantea que, para España, una reducción del 50% en las importaciones de insumos críticos procedentes de China y de otros países alineados con China, bajo el supuesto de nula sustituibilidad, provocaría a corto plazo una caída del 2,9% en el valor añadido del sector manufacturero español.

Los sectores más afectados serían la fabricación de equipos eléctricos, la industria química y la industria de maquinaria, con descensos superiores al promedio manufacturero. El estudio del Banco Central Europeo citado en el análisis sitúa así la concentración de proveedores y la limitada capacidad de sustitución como dos focos de riesgo económico para la industria española.

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