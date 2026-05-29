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Investigadores se adentran en un túnel de 25 metros de profundidad en Grecia y encuentran una criatura no identificada agarrada a las paredes

El insecto, bautizado en honor a la criatura de Tolkien, es la primera especie de linaje anatólico hallada en territorio europeo

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Ejemplares de la recién descubierta Dolichopoda balrogi sp. nov . en el túnel artificial de Kastellorizo ​​el 17 de octubre de 2025. A. Ejemplar hembra. B. Ejemplar macho. C. Ejemplar juvenil. (K. Kalaentzis)
Ejemplares de la recién descubierta Dolichopoda balrogi sp. nov . en el túnel artificial de Kastellorizo ​​el 17 de octubre de 2025. A. Ejemplar hembra. B. Ejemplar macho. C. Ejemplar juvenil. (K. Kalaentzis)

Un equipo de investigadores griegos ha descubierto una nueva especie de grillo cavernícola en la isla de Kastellorizo, en el mar de Levante, tras adentrarse en un túnel artificial de 25 metros de profundidad excavado en la roca caliza del monte Vigla. La criatura, bautizada como Dolichopoda balrogi, fue hallada aferrada a las paredes del pasaje subterráneo a unos 242 metros de altitud y representa el primer registro de un linaje anatólico de grillos de cueva dentro del territorio europeo.

El hallazgo fue realizado de forma independiente por dos grupos de campo en octubre y noviembre de 2025 y quedó plasmado en un artículo publicado el 27 de mayo de 2026 en el Journal of Orthoptera Research, al que ha tenido acceso Infobae. Los autores, vinculados a la Universidad Aristóteles de Tesalónica, la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y el Centro Helénico de Investigación Marina, combinaron análisis morfológicos y genéticos para confirmar que se trata de una especie completamente nueva para la ciencia.

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El túnel donde fue localizada la especie mide 1,5 metros de ancho, entre 1,8 y 2,5 metros de altura y mantiene una temperatura interior de aproximadamente 17 °C. La luz natural solo alcanza la entrada. En su interior, los investigadores contabilizaron 37 individuos durante la visita del 16 de noviembre de 2025: siete machos, diez hembras y 20 juveniles, todos distribuidos a lo largo de las paredes en distintos puntos.

Un nombre sacado de la Tierra Media

El nombre de la especie no es casual. Konstantinos Kalaentzis, investigador principal del estudio, y su coautor Sotiris Alexiou tomaron el epíteto balrogi de “Balrog”, la criatura que habita las profundidades de Khazad-dûm en el universo de J. R. R. Tolkien. En la obra del escritor británico, el Balrog solo es revelado cuando los enanos “cavaron demasiado hondo”; de manera análoga, D. balrogi solo pudo ser descubierta gracias a una excavación humana, ya que Kastellorizo carece de cuevas naturales accesibles en tierra firme.

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Distribución geográfica de las especies de Dolichopoda del Mediterráneo oriental. (Environmental Systems Research Institute)
Distribución geográfica de las especies de Dolichopoda del Mediterráneo oriental. (Environmental Systems Research Institute)

La isla, la mayor del archipiélago homónimo con apenas 9,1 km², se encuentra a unos 2,2 kilómetros de la costa suroeste de Anatolia, en Turquía. Esa proximidad geográfica tiene consecuencias biológicas directas: Kastellorizo alberga numerosas especies de flora y fauna de origen anatólico que no aparecen en ningún otro punto del territorio griego. El nuevo grillo es el ejemplo más reciente —y quizás el más llamativo— de esta singularidad biogeográfica.

Más parecido a sus vecinos turcos que a sus congéneres griegos

Los análisis genéticos, basados en el gen mitocondrial COI (cytochrome c oxidase I), situaron a D. balrogi dentro del linaje anatólico del género Dolichopoda, emparentada con las especies D. sbordonii y D. lycia, ambas presentes en la costa turca frente a Kastellorizo. Los análisis filogenéticos bayesianos y de máxima verosimilitud coincidieron en recuperar las muestras de Kastellorizo como un clado independiente y bien sustentado, claramente separado de las especies del Egeo y de la Grecia continental.

Morfológicamente, el insecto se distingue por una combinación de rasgos únicos: la forma trapezoidal del proceso mediano del efalo, la presencia de estilos en la placa subgenital del macho y la longitud del ovipositor femenino, que alcanza los 14,4 milímetros con 15 dentículos en la válvula ventral. El cuerpo del holotipo mide 16,2 milímetros, una talla considerable para el género.

Un género con 68 especies y muchas por descubrir

El género Dolichopoda agrupa 68 especies de grillos cavernícolas distribuidos por el sur de Europa, Anatolia y el Cáucaso. Grecia es el principal centro de diversidad del grupo: alberga ahora 41 especies, todas endémicas salvo una. El número se ha duplicado desde 2008, cuando se conocían 20, lo que refleja tanto la diferenciación endémica del género como la intensificación de las expediciones de campo en la región.

La dependencia de estos insectos respecto a las cuevas los convierte en organismos altamente aislados, con escaso flujo genético entre poblaciones y, por tanto, con mayor riesgo de extinción. Por esa razón, los autores del estudio señalan la necesidad de llevar a cabo prospecciones más exhaustivas en Kastellorizo para determinar si existen otras poblaciones de la especie en la isla, así como de evaluar medidas de gestión para su conservación.

El descubrimiento pone de relieve también el papel inesperado de las infraestructuras subterráneas de origen humano como refugio para fauna cavernícola. Sin la excavación del túnel del monte Vigla, Dolichopoda balrogi habría permanecido oculta de forma indefinida. Los especímenes recolectados están depositados en el Museo de Historia Natural de Corinto (Grecia) y en el Museo de Zoología de la Universidad La Sapienza de Roma (Italia).

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