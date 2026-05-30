El calor no da respiro este sábado con máximas de 39 ºC en el sur, aunque lloverá en algunas zonas del norte: siete comunidades en alerta

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. (María José López/Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado avisos por calor, lluvias y tormentas en siete comunidades autónomas, en una jornada que dejará hasta 39 ºC en Córdoba y Sevilla y combinará ambiente muy cálido con riesgo de chubascos fuertes, granizo y rachas intensas de viento en áreas del centro y del nordeste peninsular.

Las alertas amarillas afectan a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja. Según la Aemet, los avisos por altas temperaturas se concentran en Córdoba, Jaén, Sevilla, Zaragoza, Badajoz, Cáceres y en las zonas madrileñas Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste, mientras que el riesgo por tormentas alcanza Teruel, Zaragoza, Soria, Barcelona, Girona y la Ibérica riojana.

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La previsión para la mayor parte de España es de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados. La Aemet sitúa las excepciones en el norte de Canarias, el área cantábrica y Galicia a primeras horas, donde predominarán los cielos nubosos, con bancos de niebla matinales en Galicia, el alto Ebro y el Cantábrico y posibles brumas costeras en Alborán.

Por la tarde crecerá nubosidad de evolución en el interior peninsular. Ese desarrollo favorecerá tormentas y chubascos en zonas de montaña del centro y del nordeste, con probabilidad de que sean localmente fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo y el entorno del sistema Ibérico.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Qué tiempo hará este sábado en España

En Cataluña, la previsión apunta a chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y en la vertiente sur del Pirineo de Lleida, con posibilidad de que sean localmente fuertes y sin descartar granizo y viento intenso. En Aragón, la Aemet prevé tormentas en el Pirineo y el sistema Ibérico, especialmente en el sector occidental de este último.

La evolución de las temperaturas mantiene el patrón de calor muy por encima de lo habitual para estas fechas. Las máximas bajarán en Baleares, el tercio norte y la fachada oriental peninsular, pero subirán en Andalucía occidental y en los litorales de Alborán. El organismo estatal añade que se superarán los 34 a 36 ºC en buena parte del interior de la mitad sur y en depresiones del tercio nordeste, con valores por encima de los 38 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas ascenderán en la mitad sur peninsular, mientras que descenderán de forma predominante en el área cantábrica, el alto Ebro y Galicia.

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La madrugada tampoco dará tregua en algunas zonas. La Aemet prevé noches tropicales, con mínimas por encima de 20 ºC, en el cuadrante suroeste, en puntos del litoral mediterráneo y en depresiones del nordeste. Además, en Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, según Aemet. La previsión también incluye levante moderado en el Estrecho, viento de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos, mientras que en el resto del país dominará el viento flojo, aunque tenderá a arreciar por la tarde, de acuerdo con la Aemet.

*Con información de agencias