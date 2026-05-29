¿Dónde va a dormir el papa León XIV en España?: fechas y lugares de estancia en cada parada

El papa León XIV saluda al salir de su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El próximo sábado, 6 de junio, llegará a España el papa León XIV en su primer viaje oficial desde la fumata blanca de hace poco más de un año. Durante su visita, el Pontífice pasará las noches en tres edificios de especial relevancia para la Iglesia católica: La Nunciatura Apostólica de Madrid, donde permanecerá tres días (6-9 de junio); el Palacio Episcopal de Barcelona, ciudad en la que estará dos días (9-11 de junio); y el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, donde previsiblemente solo pasará una noche antes de viajar a Tenerife, lugar desde el que regresará a Ciudad del Vaticano el mismo 12 de junio.

La Nunciatura Apostólica de Madrid (Nunciatura Apostólica)

La Nunciatura Apostólica de Madrid

En Madrid, el papa León XIV pernoctará en la Nunciatura Apostólica, sede oficial de la representación de la Santa Sede en España. El edificio, ubicado en la avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, fue inaugurado en 1958 como sustituto del antiguo Palacio del Nuncio, situado en el Madrid de los Austrias. Este último, construido en el siglo XVIII, fue la primera nunciatura del mundo y símbolo del inicio de las relaciones diplomáticas formales entre la Santa Sede y los estados.

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La Nunciatura de Madrid, además de ser la residencia del representante papal, mantiene una estructura orientada al servicio y la discreción. La atención doméstica del papa recaerá en una comunidad de cinco religiosas de un instituto dedicado a labores administrativas y pastorales en la sede pontificia. Estas religiosas se encargan del funcionamiento de las instalaciones y colaboran en actividades como la catequesis infantil.

El Palacio Episcopal de Barcelona (Wikimedia Commons)

El Palacio Episcopal de Barcelona

En Barcelona, el papa descansará en el Palacio Episcopal, residencia oficial del arzobispo y edificio emblemático del barrio gótico, junto a la catedral de la ciudad. Esta construcción, iniciada en 1253 y reformada en varias épocas, alberga también el Archivo Diocesano y está catalogada como Bien Cultural de Interés Local. El palacio cuenta con cuatro plantas y fachadas en la calle del Bisbe y la plaza Nova.

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El Palacio Episcopal ya sirvió de alojamiento a dos papas anteriores durante sus visitas a Barcelona. En 2010, fue residencia de Benedicto XVI durante la consagración de la Sagrada Familia, y en 1982, acogió a Juan Pablo II durante su estancia en la ciudad.

El Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria (Flickr)

El Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria

La tercera pernoctación del papa León XIV en España será en el Palacio Episcopal de Las Palmas, situado junto a la catedral de Santa Ana, en el barrio histórico de Vegueta. Este edificio del siglo XVI es la residencia habitual del obispo de Canarias y dispone de una zona reservada en la planta alta, donde el pontífice ocupará un dormitorio con baño privado. La preparación y el mantenimiento de esta zona correrán a cargo de la empleada doméstica de la diócesis, responsable habitual de la atención al obispo y que, en esta ocasión, también cocinará para el pontífice. No se han fijado menús especiales y se prevé que se sirvan comidas habituales.

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Durante la jornada prevista para la estancia del papa, los más de veinte empleados del Palacio Episcopal no acudirán a su puesto por motivos de seguridad, aunque el funcionamiento básico de la casa se mantendrá. León XIV será el segundo jefe de Estado que duerma en el Palacio Episcopal de Las Palmas, después de Alfonso XIII. En el pasado, otros visitantes ilustres han pasado por estas dependencias, como el cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, que visitó la catedral de la ciudad en 1934 durante una escala en su viaje a Argentina.