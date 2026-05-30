La visita a España será la primera de León XIV, pero una más en la larga lista de viajes de Robert Prevost

El papa León XIV llega a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El próximo sábado, 6 de junio, el papa León XIV visitará España, como Pontífice, por primera vez. Estará en Madrid del 6 al 9 de junio; en Barcelona el 9 y el 10 de junio; y en las islas de Gran Canaria y Tenerife el 11 y el 12 respectivamente.

Es su primer viaje oficial a España como máximo representante de la Santa Sede, pero Robert Prevost ya ha estado en el país en varias ocasiones. El Pontífice, nacido en Chicago, dedicó cuarenta años - la mayor parte de su carrera - a la labor misionera agustina en Perú y ha visitado numerosos destinos españoles, desde Pamplona hasta Málaga, entre 2001 y 2013.

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Los viajes de Robert Prevost a España

A los 26 años, tras su ordenación sacerdotal, Prevost pasó un verano recorriendo España en furgoneta. Durante mes y medio, visitó Lugo, la catedral y el centro histórico, la zona de Ferrol, varias playas en las rías de Pontevedra y Santiago, donde posó ante la Puerta Santa junto a otros agustinos.

El sacerdote Isaac González Marcos, quien le acompañó en Galicia, recuerda: “Lamentablemente en Galicia no teníamos casa los agustinos, así que nos tocó tirar de tienda de campaña”. También participaron en un baño en la costa, “a pesar del agua fría”. Luis Moráis, actual superior del colegio de los Agustinos en Calahorra, compartió parte de ese viaje. Se alojaron unos días en Getxo (Bizkaia), en casa de los padres de Moráis, y visitaron León, Salamanca y Segovia antes de regresar a Roma.

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El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

Pero los vínculos gallegos de León XIV son más profundos: de acuerdo con una biografía reciente de Prevost que cita archivos custodiados en la catedral de Tuy, su línea materna tiene sus raíces en San Salvador de Torneiros, en O Porriño, Pontevedra. Por otro lado, de acuerdo con una investigación publicada en The New York Times al mes de la fumata blanca del pasado mayo, cuatro de sus tatarabuelos de undécima generación figuran como hidalgos en el censo de Isla, localidad que forma parte del Ayuntamiento de Arnuero, en Cantabria.

En septiembre de 2002, Prevost acudió a Oropesa (Toledo) con motivo de la canonización del agustino Alonso de Orozco. Años después, regresó para visitar el colegio de los Sagrados Corazones de Talavera de la Reina. Durante su etapa como prior, realizó frecuentes viajes por Castilla y León, incluyendo León para el centenario del colegio de los Agustinos.

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A Madrid ha viajado en numerosas ocasiones, de acuerdo con declaraciones de Argimiro Martínez, prior del colegio de San Agustín, para Alfa y Omega - el semanario católico de información de la diócesis de Madrid - Robert Prevost estuvo “siete u ocho veces” solamente en el colegio. Según Domingo Amigo, prior de la provincia de San Juan de Sahagún, en Salamanca, citado por el mismo medio, “es imposible saber” cuántas veces estuvo en Madrid el ahora papa, pero lo que sí sabe es que fueron muchas: “Estuvo 13 años de prior general y en cada uno de ellos vino unas cuatro veces”. Desde Madrid, Prevost se desplazaba a Valladolid y desde allí, recorría conventos y monasterios agustinos.

La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio. Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

En diciembre de 2003, Prevost estuvo en Tenerife y se hospedó en la comunidad agustina de Puerto de la Cruz. También se registran visitas a Badalona, en el barrio de Sant Roc, en 2003 y entre 2007 y 2013, así como un viaje privado a Montserrat en 2011.

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Navarra aparece en su itinerario con dos visitas discretas. La primera, el 15 de octubre de 2004, a Aldaz, en el valle de Larraun, donde se encuentra el Monasterio de la Santísima Trinidad. La segunda, el 6 de febrero de 2015, cuando ya era obispo de Chiclayo. Condujo desde Madrid a Pamplona para felicitar por su cumpleaños a Edward Tocto, sacerdote de su diócesis que estudiaba en la Universidad de Navarra. “Un hombre afable, cercano, un buen conversador”, describe Miguel Brugarolas, vicedecano de la Facultad de Teología de la universidad, para EFE.

En octubre de 2004, visitó el Colegio de los Agustinos de Calahorra, en La Rioja. En 2005, pasó por Zaragoza para reunirse con los últimos rectores del Colegio San Agustín y estuvo dos días en València, donde rezó a la patrona en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y visitó la capilla de Santo Tomás de Villanueva en la catedral. En 2007, la comunidad del Socorro de Palma de Mallorca le recibió en Baleares. Andalucía también formó parte de su ruta, con visitas a colegios y comunidades de Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga. En 2010, participó en el 50 aniversario del colegio San Agustín de Madrid; y volvió a la capital en agosto de 2011 durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y más recientemente, el 22 de septiembre de 2024, visitó en Ávila la casa natal de Santa Teresa de Jesús, actual basílica de Santa Teresa, dejando atrás su nombre en el libro de firmas de la misma.

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* con información de EFE