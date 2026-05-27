Pasta con tomate, ajo y anchoas en lata, una receta rápida, sencilla y con muchísimo sabor

Receta de pasta con tomate y anchoas (Magnific)

Los spaghetti con tomate son la primera imagen que viene a la mente a la mayoría de los no-italianos al oír la palabra ‘pasta’. Hoy versionaremos este clásico añadiéndole un ingrediente tan asequible como sabroso: la anchoa. Una combinación que recuerda a la clásica pasta alla puttanesca y que conquista con su riquísima simpleza. El contraste entre el dulzor del tomate, la fragancia del ajo y el umami de la anchoa convierte esta receta rápida y fácil en una experiencia gourmet con muchísima personalidad.

Este plato de inspiración italiana se prepara en menos de 30 minutos y es exactamente el tipo de pasta fácil que vas a querer repetir una y otra vez para comer entre semana. Lo mejor es que las anchoas salen directamente de nuestra despensa, de una de esas latas que nos salvan de tantos apuros. Si la conserva es en aceite, aún mejor, pues podremos añadir este a la mezcla para potenciar aún más el sabor de la salsa.

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Receta de pasta con tomate, ajo y anchoas

La pasta con tomate, ajo y anchoas es un plato sencillo: pasta cocida al dente, salteada con una salsa de tomate natural, ajo dorado y filetes de anchoa en aceite que se funden en la salsa. El secreto está en no sobrecocinar las anchoas y en usar ingredientes de calidad para conseguir un sabor intenso y aromático.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

320 g de pasta (espaguetis o penne)

1 lata de tomate triturado (400 g) o 4 tomates maduros rallados

4 dientes de ajo

8 filetes de anchoa en aceite

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 pizca de guindilla seca (opcional)

Perejil fresco picado (al gusto)

Sal (ajustar porque la anchoa ya aporta)

Pimienta negra (opcional)

Cómo hacer pasta con tomate, ajo y anchoas, paso a paso

Pon agua abundante a hervir con sal en una olla. Cuece la pasta según las instrucciones del paquete, hasta que quede al dente. Mientras, pela y lamina los dientes de ajo. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia. Añade el ajo laminado y, si te gusta el picante, la guindilla. Dóralo a fuego suave, sin que se queme. Incorpora los filetes de anchoa. Remueve con una cuchara hasta que se deshagan ligeramente. Añade el tomate triturado. Cocina a fuego medio unos 10 minutos, removiendo para que la salsa espese y se integren los sabores. Escurre la pasta, reservando un poco del agua de cocción. Vierte la pasta en la sartén con la salsa. Mezcla bien durante 1-2 minutos; si la salsa queda muy espesa, añade un poco del agua reservada. Espolvorea perejil fresco antes de servir. Sirve inmediatamente, añadiendo un toque de pimienta negra si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: aprox. 350 kcal

Proteínas: 10 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 50 g

Fibra: 3 g

Sodio: elevado (por la anchoa)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta con tomate, ajo y anchoas se puede conservar hasta 2 días en nevera, bien tapada. Calienta a fuego suave, añadiendo una cucharada de agua o aceite antes de servir.

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