El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El hospital San Juan de Dios, en el municipio sevillano de Bormujos

De momento, los trabajos tendrán que esperar. El Gobierno andaluz que preside en funciones Juan Moreno Bonilla ha decidido este martes desistir del contrato para mejorar las obras de acceso del hospital San Juan de Dios, un centro gestionado por una orden religiosa pero integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Desde el año 2003, este hospital ofrece asistencia sanitaria a 28 municipios de las provincias de Sevilla y Huelva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el año pasado las obras para reordenar los accesos a este centro a través de la carretera A-8062, pero la empresa adjudicataria rechazó finalmente encargarse de las mismas porque el precio con el que ganó el contrato (31.889 euros) no cubría los costes.

El Ejecutivo andaluz reconoce que la empresa adjudicataria, Pavimentos Mateos, renunció a ejecutar el contrato el 6 de diciembre de 2025, pero que no fue hasta principios de mayo de este año cuando el Servicio de Carreteras de la Junta comunicó la imposibilidad material de ejecutar el contrato en los términos licitados debido “al tiempo transcurrido entre la adjudicación del contrato y la renuncia formal del contratista, la inexistencia de ejecución material y la imposibilidad de mantener el precio del contrato por el incremento extraordinario de los costes de materiales provocado por la situación bélica en el Golfo Pérsico”.

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La Junta entiende que se ha producido una modificación sustancial del referido objeto del contrato, “por lo que no procede a la adjudicación del referido contrato por razones de interés publico debidamente justificadas, al no ser posible adjudicar nuevamente el contrato por el importe de licitación establecido”. Es decir, que las obras no se pueden realizar por 32.000 euros, como estaba inicialmente presupuestado. Ahora, se iniciará un nuevo expediente de contratación “con precios actualizados al mercado”, explican desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) acaba de presentar un informe que cuantifica el impacto económico del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas del sector. Los datos son contundentes: nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido ya un impacto de intensidad media o alta, y la mayoría reconoce incrementos de costes de hasta el 15%. El estudio dibuja un panorama en el que la espiral de precios de la energía, los carburantes y las materias primas amenaza la viabilidad de proyectos de vivienda e infraestructuras. Además, la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado está provocando retrasos, ralentización de proyectos e incluso el abandono de obras. Solo el 3% de las empresas ha conseguido renegociar los contratos firmados antes del estallido del conflicto. El 15% está en proceso de intentarlo. El 56% lo ha intentado sin éxito.

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Obras de un solo mes de trabajo

En este caso concreto, la empresa encargada de estas obras decidió renunciar al contrato a principios de diciembre, cuando el conflicto entre EEUU e Irán no había comenzado. Los trabajos se tenían que ejecutar en la carretera A-8062, que une los municipios sevillanos de Bormujos y Valencina de la Concepción, y que pertenece a la Red Complementaria Metropolitana de Sevilla, carretera convencional de 4,82 kilómetros de longitud que gestiona la Junta. Su tráfico medio diario es de 36.782 vehículos. En el punto kilómetrico 0+450, margen izquierda, está el Hospital San Juan de Dios.

Las obras se centraban en una reordenación del nuevo acceso de entrada al hospital, que conllevaba el movimiento de tierras necesario para conectar la carretera A-8062 con la rotonda existente junto al hospital, diseñando un nueo firme y el pintado de marcas viales. Las obras solo iban a durar un mes. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que gestiona este centro, se define como “una institución católica sin ánimo de lucro de carácter internacional con la misión de curar y cuidar a las personas más vulnerables de la sociedad”. Atiende a una población de referencia de 303.000 personas, realizando más de 12.000 intervenciones quirúrgicas, 180.000 consultas y cerca de 10.000 ingresos hospitalarios (datos de 2024).

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