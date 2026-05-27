La UCO entra en la sede del PSOE para buscar información sobre ‘Hirurok’, la estructura de Leire Díez y la SEPI acusada de desviar 700.000 euros

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.

La UCO vuelve a entrar en la sede del PSOE este miércoles. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha irrumpido en Ferraz en medio de la evolución del caso de Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, en este caso, la operación responde a algo completamente separado. Como señala EFE, la razón de ,la entrada sería recabar información sobre el caso de Leire Díez. También se van a registra las viviendas de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, y del empresario Pérez Dolset.

Dentro de las investigaciones que hay sobre la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, el motivo de estas indagaciones sería la supuesta estructura que creó para cobrar comisiones ilegales a través de contrataciones públicas. Lo habría hecho junto a Vicente Fernández Guerrero, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Joseba Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar S.L.

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Europa Press recogía hace meses que los tres, bajo el nombre de 'Hirurok’—“nosotros tres” en euskera- están acusados de desviar más de 700.000 euros en comisiones ilegales a través de varias operaciones con empresas públicas y privadas entre 2021 y 2023. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, investiga adjudicaciones irregulares y pagos canalizados a través de sociedades como Mediaciones Martínez S.L.

Los agentes de la UCO también realizan diligencias en una vivienda de Madrid vinculada a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. No se descartan nuevas intervenciones relacionadas con el caso Leire Díez, y se apunta al domicilio de Santos Cerdán. En un primer momento, se ha mencionado la financiación irregular, pero, al estar relacionado con el caso de Díez, parece descartada.

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Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026 (Diego Radamés - Europa Press)

Los casos de ‘Hirurok’

La investigación judicial señala cinco maniobras bajo sospecha en el entorno de la SEPI. El caso más relevante es el rescate a Tubos Reunidos, en el que el grupo Hirurok habría facilitado la concesión de fondos públicos y recibido una comisión a través de Mediaciones Martínez. Otra operación bajo la lupa es la adjudicación de un contrato a Servinabar por parte de Mercasa para un informe técnico sobre el cambio de sede, que los investigadores consideran innecesario y con documentación falsa.

En el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), una unión de empresas resultó beneficiada con un contrato, lo que permitió a los implicados cobrar en torno a 400.000 euros. Las pesquisas también abarcan la intervención de Hirurok en la contratación de un despacho de abogados por parte de Enusa, así como en una ayuda pública gestionada por Sepides para la sociedad Arapellet.

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El juez Santiago Pedraz prorrogó el secreto de sumario, mientras sigue la investigación sobre Vicente Fernández y Antxon Alonso por supuestas comisiones en contratos públicos. Ambos fueron detenidos en diciembre y luego liberados bajo medidas cautelares. Además, Díez es investigada en Madrid por posibles maniobras para dificultar pesquisas judiciales y por un contrato vinculado a Zarrías, quien declaró que fue para una investigación periodística, según apunta EFE.