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Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Ambas candidaturas fueron validadas oficialmente y la votación presencial será en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, con opción de voto por correo hasta el 3 de junio

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Florentino Pérez y Enrique Riquelme encabezan las candidaturas validadas por la Junta Electoral
La votación se realizará el 7 de junio en Valdebebas, con opción de voto por correo (Composición Infobae)

Las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid han sido fijadas para el domingo 7 de junio de 2026, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, según ha hecho oficial la Junta Electoral del club pasadas las diez de la noche de este martes. Esta convocatoria marca la primera vez en dos décadas que los socios madridistas tendrán la oportunidad de elegir entre dos candidaturas, encabezadas respectivamente por Florentino Pérez y Enrique José Riquelme.

El proceso electoral se desarrollará entre las 9:00 y las 20:00, con la disposición de mesas electorales en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, y se permite el voto por correo hasta el miércoles 3 de junio. La última ocasión en la que Florentino Pérez tuvo oponentes directos en unas elecciones fue en 2004, cuando obtuvo 28.416 votos (91,6%), frente a los 1.222 (4%) de Sanz y los 513 (1,6%) de Baldasano.

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El anuncio definitivo de la fecha, comunicado tras la validación de la candidatura de Enrique José Riquelme, llega tras días de especulación e incertidumbre. El estadio Santiago Bernabéu ha quedado descartado como sede de la votación, ya que un día después de los comicios albergará un acto del Papa con la comunidad diocesana, razón por la que la Junta Electoral ha optado por Valdebebas como ubicación para la votación.

Candidaturas validadas y equipos directivos definidos

La Junta Electoral ha comunicado que ambas candidaturas han sido validadas oficialmente tras el examen de la documentación presentada por los candidatos. La candidatura de Florentino Pérez Rodríguez incluye un equipo de diecinueve miembros, entre los que figuran Eduardo Fernández de Blas (vicepresidente), Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, además de una mujer, Catalina Miñarro Brugarolas, como vocal.

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Por su parte, Enrique José Riquelme Vives lidera un grupo de doce integrantes, entre los que se encuentran Antonio Medina Cuadros (vicepresidente), Héctor Fabián Gómez-Sainz García y la vocal María Rocío Sobrini Patxot, repartidos entre diversos números de socio.

Enrique Riquelme anuncia su candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)
Enrique Riquelme anuncia su candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)

La confirmación de la fecha de las elecciones ha supuesto el arranque oficial de la campaña, en la que Florentino Pérez parte como claro favorito, aunque Enrique Riquelme ha proclamado estar “preparado” para disputar el liderazgo del club. Riquelme ha asegurado: “Hasta hoy, todo lo que he hecho en mi vida ha sido para ganar. Todo. Si voy a hacer algo, lo hago bien y lo hago preparado. Y esta vez vamos preparados y vamos a ganar”.

La candidatura de Florentino Pérez cuenta con un equipo directivo consolidado, en el que solo figura una mujer. En el caso de Enrique Riquelme, la presencia femenina también se limita a una sola miembro. Ambos han presentado oficialmente la composición de sus respectivas juntas, quedando reflejados los nombres y números de socio de todos los integrantes, conforme al comunidado oficial.

Medidas especiales y voto por correo habilitado

La Junta Electoral del Real Madrid ha aprobado medidas organizativas para el desarrollo del procedimiento electoral, entre las que se encuentra la regulación del voto por correo, recogidas en el denominado Anexo II, según ha comunicado oficialmente el club tras la reunión finalizada a las 20:15 horas del martes.

Los socios del club recibirán información directa sobre la cita electoral y el funcionamiento del proceso. La votación presencial tendrá lugar únicamente en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, con un único horario ininterrumpido entre las 09:00 y las 20:00 horas el domingo 7 de junio. Además, el voto por correo queda habilitado hasta el miércoles 3 de junio, permitiéndose así la participación a aquellos que no puedan acudir físicamente.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Florentino Pérez, presidente del club desde el año 2000 —con la excepción del periodo entre 2006 y 2009—, enfrenta unas elecciones en las que parte con ventaja. No obstante, Enrique Riquelme propone un cambio total de rumbo para la entidad blanca, aunque todavía no ha hecho públicos los nombres concretos de los profesionales que integrarían su proyecto deportivo. Serán los próximos días los que definirán el tono de la campaña y los argumentos con los que ambas candidaturas buscarán convencer al socio madridista.

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