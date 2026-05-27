España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de los combustibles en España, checa los costos más baratos

Guardar
Google icon
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en diferentes ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

PUBLICIDAD

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

PUBLICIDAD

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,768 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,848 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,375 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,535 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,568 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,627 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,705 euros el litro

Precio mínimo: 1,428 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,855 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,348 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,418 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,355 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,845 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,54 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,828 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,688 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,835 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet activa el nivel naranja por altas temperaturas con máximas de hasta 40ºC: “El calor será propio de la canícula, el período más cálido del año”

Los meteorólogos avisan que “todavía no se vislumbra una vuelta a la normalidad”

La Aemet activa el nivel naranja por altas temperaturas con máximas de hasta 40ºC: “El calor será propio de la canícula, el período más cálido del año”

Aumentan los rumores de reconciliación entre Pep Guardiola y su exmujer, Cristina Serra: “Es una mujer excepcional”

El extécnico del Manchester City anunció el fin de su relación con Cristina Serra a finales de 2024, con quien estuvo durante treinta años de su vida

Aumentan los rumores de reconciliación entre Pep Guardiola y su exmujer, Cristina Serra: “Es una mujer excepcional”

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

Su declaración está programada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente se comunica a través de su portavoz, Luis Arroyo, y niega todas las acusaciones

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

Las revistas del corazón esta semana: Christian Gálvez y Patricia Pardo hablan sobre la religión y Ana Obregón se va de boda

Este miércoles, 27 de mayo, también es protagonista del kiosco Paloma Lago, que reaparece en una entrevista más de un año después de denunciar una agresión

Las revistas del corazón esta semana: Christian Gálvez y Patricia Pardo hablan sobre la religión y Ana Obregón se va de boda

Silvia Severino, psicóloga, sobre las personas que se enfadan fácilmente: “La ira es su forma de decir que algo les importa demasiado”

Las personas con problemas para gestionar emociones suelen ser más impulsivas e irritables

Silvia Severino, psicóloga, sobre las personas que se enfadan fácilmente: “La ira es su forma de decir que algo les importa demasiado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez presionan tras el caso Zapatero y Plus Ultra, pero no se mueven

Los tres “clientes” venezolanos de los que Francia advirtió al informar de la trama Plus Ultra por ser viejos conocidos en España

ECONOMÍA

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas