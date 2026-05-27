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Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca tienes que recargar el aire acondicionado de tu coche y, si te toca hacerlo, tienes un problema”

El sistema de aire acondicionado de un coche es un circuito cerrado: no consume el gas, lo comprime y descomprime para enfriar el habitáculo. Si el sistema está en buen estado, no debería perder nada de gas

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Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca tienes que recargar el aire acondicionado de tu coche y, si te toca hacerlo, tienes un problema” (Montaje Infobae)
Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca tienes que recargar el aire acondicionado de tu coche y, si te toca hacerlo, tienes un problema” (Montaje Infobae)

“¿Tiene mantenimiento el aire acondicionado de tu coche? ¿Tiene que recargarse de vez en cuando?" plantea Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con más de 33.000 seguidores. “La respuesta corta” a si hay o no que recargar el aire acondicionado de vez en cuando es “no”.

¿La respuesta larga? “Básicamente, todo aire acondicionado de todo coche tiene que salir de fábrica con un gas y teóricamente hasta el final de sus días tiene que aguantar con ese mismo gas”. De acuerdo con el mecánico, en “la gran mayoría de casos, poco a poco se va escapando por algún poro o alguna fuga pequeñita ese gas”, resultando en que, al final, acabe siendo necesario recargar el gas. “Pero seamos buenos, ¿eh? Hay también que reparar esa fuga". Aun así: “Teóricamente, esto nunca tiene que pasar y siempre tiene que tener el coche su mismo gas. O sea, que este mito es totalmente falso”.

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Apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de detener el vehículo evitará que se generen malos olores (Pexels)
El sistema de aire acondicionado de un coche es un circuito cerrado (Pexels)

El gas del aire acondicionado no se consume

El sistema de aire acondicionado de un coche es un circuito cerrado: no consume el gas, lo comprime y descomprime para enfriar el habitáculo. El gas refrigerante circula por el compresor, donde se presuriza, y después por el condensador, donde se enfría y pasa a estado líquido. Al llegar a la válvula de expansión, el gas reduce su presión y se convierte en vapor frío. Un ventilador impulsa el aire caliente interior hacia el evaporador, donde se enfría, purifica y deshumidifica antes de entrar al habitáculo. El ciclo elimina la humedad, los olores y funciona continuamente gracias al motor, sin electricidad extra.

“Nunca hay que recargar, teóricamente, el aire acondicionado de tu coche”, explica el mecánico y creador de contenido en redes sociales. “Y si lo tienes que hacer, es que hay un problema”, asegura. Lo que sí se puede hacer, aunque no sea necesario recargar jamás el aire acondicionado, es un mantenimiento del sistema. “Y quien diga que no, miente”, insiste. “Lo que se puede hacer es sacar el gas del circuito, hacerle un vacío (porque ese vacío va a provocar, si entendemos un poco de física, que se evapore la humedad que hay en el interior, que eso no beneficia en nada al circuito frigorífico del aire acondicionado de tu coche). Y lo que se puede hacer también es vaciarle el aceite al compresor de aire acondicionado de tu coche”.

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“Sí se puede hacer”, repite: “Volvemos a poner aceite nuevo, ponemos una carga después de haber hecho el vacío que os he comentado antes y a funcionar”, explica. De acuerdo con el mecánico, “probablemente, ese aire acondicionado dure para toda la vida”. Más allá de esto, explica Juanjo Jiménez, “hay otros mantenimientos, como el de cambiarle el filtro del habitáculo con regularidad a tu coche”, explica. “Por cierto”, recuerda el creador de contenido, “si el aire acondicionado de tu coche no va, date prisa y ve a tu taller más cercano”, recomienda.

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