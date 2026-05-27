Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Los jugadores del Rayo (EFE/Victor Lerena)

Crystal Palace y Rayo convergen en el Red Bull Arena de Leipzig, escenario de la final de la Conference League. El objetivo se resume en una palabra: ganar. Cinco letras que pueden cambiarlo todo. El club vallecano tiene la posibilidad de alzarse con un título europeo por primera vez y escribir su nombre en los libros de historia del fútbol continental. Para ello debe resolver algo tan complejo como imponerse al club inglés en Alemania, terreno desconocido para ambos. Es una lucha a muerte. El todo o la nada. La gloria y un segundo puesto. La copa o la medalla. El oro o la plata. Y ahí, el Rayo apunta alto.

La temporada se resume en un único partido. El Rayo se ha dejado el alma, el corazón y las armas para estar en Leipzig, luchando por la copa. También algún que otro punto en la tabla liguera, donde consiguió aferrarse a un sólido octavo puesto para cerrar la temporada. Ya no existen las suposiciones, no hay partidos de vuelta, o segundas oportunidades. Después de este partido, la temporada quedará oficialmente cerrada. La clave será si lo hacen con un título bajo el brazo o de vacío. Apostar todo a una carta implicaba riesgos. En Vallecas lo sabían y estaban dispuestos a tomarlos.

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El Rayo sabe lo que es competir en Europa. Ya lo había hecho antes de la presente edición. Pero cuando se trata de finales, es un novato. Al igual que el Crystal Palace. Dos equipos similares, sin grandes pretensiones, pero con muchos sueños y este miércoles 27 de mayo tienen una cita con la gloria. La inexperiencia se junta en Europa por el título. Con estilos distintos. Los Eagles, goleadores. Los vallecanos, más verticales e intensos en el juego. Los primeros llegan tras registrar una racha marcada por las derrotas y empates. Los segundos con una cosecha de victorias. Dos morales diferentes para encarar una final.

Unai López y la afición del Rayo Vallecano, (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Íñigo Pérez y el barrio de Vallecas

El entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, sabe lo que le espera por delante. Sabe lo que podría suponer un título como la Conference League para el Rayo. “Entregaría prácticamente todo por ver a Vallecas celebrar en sus calles”, afirmó hace unos días el técnico. Y añadió: “Es el ejemplo perfecto de que aquel que siempre sufre, también puede conseguir las mieles del éxito".

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Respecto a una posible victoria, el técnico detalló: “Las finales se juegan, ganarlas es consecuencia de un proceso. En eso nos tenemos que centrar de manera desmedida, sin miedos. ‘Hay que ganar como sea’, por mucho que digas esa frase no va a producirse, yo creo en el proceso. Ganar a toda costa o que el fin justifica los medios son creencias que siempre me voy a desmarcar de ellas”. Un proceso que lleva toda una temporada alimentando y trabajando para llevar a las puertas de la gloria.

Aficionados y vecinos del Rayo Vallecano se pronuncian sobre la última polémica de trasladar el estadio de su ubicación actual.

Que los jugadores lo den todo en el campo, de las gradas ya se encargan los 12.000 aficionados que viajarán a Alemania para acompañar y apoyar a su equipo. El barrio también se vistió de gala para la ocasión, decorando las doce estaciones de metro que recorren el distrito para apoyar al club. Nunca se pusieron los vallecanos límites. Su condición de equipo de barrio, que llevan por bandera, nunca lastró sus sueños de llegar a la competición continental. Ahora, sueñan con hacer historia en Europa.

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Su última parada será Leipzig. De la ciudad alemana solo uno saldrá por la puerta grande con la corona y la gloria. La batalla llega a su fin y en el duelo final convergen Rayo y Crystal Palace. Los dos últimos supervivientes. Los dos aspirantes a un título que solo puede llevar un nombre. El Rayo entregado a las armas buscará firmar la gesta, ante un Crystal deseoso de éxito.