Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

El empresario apuesta por recuperar la presencia de internacionales españoles en el club (@partidazocope)

Enrique Riquelme ha intensificado su campaña como candidato a la presidencia del Real Madrid al revelar que ya cuenta con un cuerpo técnico y director deportivo cerrados, además de estar negociando la llegada de dos futbolistas de primer nivel internacional.

En una entrevista emitida en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el empresario ha defendido la necesidad de que el club recupere la presencia de jugadores españoles en los grandes torneos, señalando que, si resulta elegido, incorporará a un futbolista que haya disputado el Mundial con la selección española.

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Según ha señalado Riquelme al programa radiofónico, el entrenador que baraja actualmente no está libre, sino que sigue vinculado a otro club, y estos movimientos forman parte de su planificación previa al anuncio oficial de su candidatura.

Presencia española y acuerdos anticipados

El candidato ha subrayado que en los últimos 16 Mundiales siempre ha habido representación del Real Madrid en la selección española, una circunstancia que, según sus palabras en COPE, debe corregirse. Uno de los fichajes es un jugador incluido en la lista de 26 convocados de Luis de la Fuente para disputar el Mundial este verano.

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Durante la conversación, Enrique Riquelme ha remarcado que el acuerdo con el técnico seleccionado se firmó incluso antes de oficializar su candidatura: “Entrenador lo cerramos antes de anunciar la candidatura”, ha afirmado el empresario.

El candidato critica el proceso de voto por correo y los avales exigidos para competir en las elecciones (@partidazocope)

Detalló además que el entrenador en cuestión se encuentra actualmente en activo —“no está libre”, expuso—, eliminando así la especulación sobre técnicos que actualmente están sin compromiso. A este movimiento se suma la contratación de un nuevo director deportivo, una figura que, según ha recalcado Riquelme, permitirá trabajar de forma adelantada en la planificación de la plantilla y los fichajes.

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El candidato ha vinculado una parte fundamental de su propuesta a la presencia de jugadores españoles en el Mundial. Ha asegurado: “Si yo soy presidente, habrá en el Real Madrid un futbolista que haya jugado el Mundial con España”. Riquelme justificó la importancia de este perfil, remarcando el vínculo que supone para la afición madridista, que históricamente ha contado con internacionales en grandes citas.

Voto por correo y exigencias económicas

El desarrollo del proceso electoral incluye retos legales y estratégicos. Riquelme ha manifestado su preocupación por el proceso de voto por correo, al que atribuye mayor incertidumbre incluso que a su principal rival, Florentino Pérez: “Sin duda alguna, el voto por correo me preocupa más que Florentino Pérez”, ha declarado.

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A nivel estatutario, el empresario ha dirigido sus críticas a la exigencia de presentar un aval de 190 millones de euros para concurrir como candidato: según ha denunciado, “es la única presidencia en el mundo en la que el candidato tiene que presentar casi 200 millones”, y ha avanzado que propondrá una reforma de los estatutos destinada a mejorar los mecanismos de transparencia en el club.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

A lo largo de la entrevista, Enrique Riquelme también se ha referido a la posibilidad de que Florentino Pérez, actual presidente y rival en las urnas, realice movimientos en el mercado de fichajes durante la campaña electoral. Al respecto, ha sostenido su postura crítica frente a la contratación de un entrenador en pleno periodo electoral, subrayando que cualquier incorporación debería hacerse “bajo su coste”, y advirtiendo del riesgo de que el club asuma compromisos independientes a la voluntad de sus socios.

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Hasta el momento, Riquelme no ha revelado nombres concretos de sus futuros fichajes o del técnico elegido; ha explicado que la estrategia pasa por desarrollar primero “la parte social” de su programa, antes de oficializar detalles deportivos. Ha anticipado que “a partir del jueves” comenzará a desvelar identidades, comprometiéndose a que la información esté disponible antes del domingo 7 de junio, fecha fijada para los comicios, según ha reiterado.