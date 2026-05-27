La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La justicia rastreó una compleja arquitectura financiera liderada por un gestor holandés que desvió el dinero público a Suiza, Gibraltar y Montenegro utilizando sociedades pantalla y falsos préstamos. (Montaje Infobae)

El ‘caso Plus Ultra’ ha destapado una presunta trama de desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales hasta ahora desconocida. Y es que lo que en 2021 se presentó como un rescate de 53 millones de euros para paliar el impacto financiero de la pandemia del Covid-19 en la aerolínea Plus Ultra ha terminado siendo un presunto botín de una red criminal internacional. Los documentos judiciales, incluidos dentro del sumario del caso al que ha tenido acceso Infobae, detallan cómo se construyó una compleja arquitectura financiera diseñada para enmascarar, desviar y blanquear el dinero de los contribuyentes.

El cerebro financiero detrás de esta operativa, según las investigaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades suizas, es el ciudadano holandés Simon Verhoeven. Residente de Suiza y con domicilio en Mallorca, Verhoeven presuntamente orquestó una red de sociedades pantalla que carecían de actividad comercial real y que funcionaron como agujeros negros para absorber el rescate estatal. Nombres como Allpa Wira Trading, Valerian Corporation y Wailea Investment se convirtieron en las piezas clave de este engranaje de evasión.

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Además, la querella apunta a una estructura humana y societaria más amplia. En el punto de mira de las autoridades destacaba la figura de Rodolfo Reyes Rojas, a quien los documentos judiciales identifican como el máximo accionista de Plus Ultra desde el año 2017. Junto a él y al propio Verhoeven, la comisión rogatoria internacional señaló formalmente a otros seis individuos vinculados al entramado: Miguel Palomero de Juan, Julio Martínez Martínez, Luis Felipe Baca Arbulu, María Aurora López López, Julio Miguel Martínez Sola y Roberto Roselli. La justicia española investiga a este grupo de personas como presuntos autores de una batería de delitos, entre los que se incluyen apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y conformación de una organización criminal.

Red de cuentas fantasma

El entramado comenzó casi en el mismo momento en el que los 53 millones ingresaron en las cuentas que Plus Ultra mantenía en entidades españolas como BBVA y Banco Santander. El modus operandi del blanqueo consistía en dividir los fondos y enviarlos a diferentes rincones del mundo bajo conceptos falsos. Una de las tácticas más utilizadas fue justificar las transferencias internacionales como “devolución de préstamo puente”.

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El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

La dispersión del dinero público siguió múltiples rutas internacionales de forma simultánea. Por un lado, se documentó la salida de 519.983 dólares estadounidenses desde una cuenta de Plus Ultra hacia una cuenta en el Mbaer Merchant Bank de Suiza —país considerado un centro financiero favorable— a nombre de la sociedad Allpa Wira Trading AG. Paralelamente, otra transferencia por la misma cantidad de 519.983 dólares voló hacia las cuentas del Adriatic Bank en Montenegro, esta vez a favor de la sociedad Valerian Corporation.

El rastro de los fondos también salpicó al territorio británico y sus zonas de influencia. Desde el Banco Santander en España se enviaron más de 522.000 dólares a una cuenta del Metro Bank en el Reino Unido controlada por Wailea Investment. Además, la red desvió un total de 920.870 euros (divididos en dos pagos de aproximadamente 460.000 euros) hacia el Money Corp Bank, establecido en la jurisdicción de Gibraltar -percibido como un paraíso fiscal- para nutrir las cuentas de Valerian Corporation.

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Del rescate al bolsillo

Pero la transferencia de los fondos no solo se quedó en bancos europeos. Según los documentos, las investigaciones descubrieron que las cuentas suizas utilizadas por la red funcionaban como una gigantesca lavadora institucional. En estas cuentas, se recibían ingresos millonarios procedentes de cuentas vinculadas a entidades fiduciarias en jurisdicciones como la isla de Dominica, Panamá, Puerto Rico, isla Mauricio, Malasia y Turquía.

El objetivo de esta estructura era enmascarar operativas complejas y mezclar el dinero del rescate español con fondos presuntamente ilícitos, los cuales las autoridades vinculan directamente con el tráfico internacional de oro y otros metales preciosos. Finalmente, la Fiscalía ha logrado probar que parte del dinero público rescatado terminó nutriendo directamente el patrimonio personal de los gestores de la trama. Así, se ha acreditado que fondos que pasaron por Gibraltar y Montenegro a nombre de Valerian Corporation acabaron ingresados en una cuenta personal de Simon Verhoeven en el banco suizo Migros Bank.

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En la imagen, José Luis Rodríguez Zapatero. De fondo, uno de los 4.000 folios del sumario del juez Calama. (Montaje Infobae)

El paraguas político

Tal y como señala la UDEF, esta arquitectura de evasión fiscal habría sido imposible sin un paraguas de influencia política. El sumario general del caso, que acumula más de 4.000 páginas, sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada a intermediar a favor de la aerolínea, de capital mayoritariamente venezolano.

Y las piezas del puzle podrían encajar. Mientras los documentos suizos señalan que el circuito financiero se utilizaba para blanquear dinero del tráfico de oro, la Policía Nacional halló en la caja fuerte de la oficina de Zapatero fotografías de lingotes de oro, junto a relojes y joyas. La UDEF ha detectado hasta 174 transferencias hacia las cuentas del expresidente por valor de 2,6 millones de euros, lo que motivó el bloqueo judicial de casi medio millón de euros de su patrimonio.

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Esto, teniendo en cuenta además las conversaciones de directivos de Plus Ultra en las que afirman que “aquí manda” el expresidente, y con ramificaciones que conectan la trama con Venezuela y empresas afines al Partido Comunista Chino. La declaración del expresidente socialista ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio.