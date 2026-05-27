La UCO irrumpe en Ferraz y registra despachos en busca de pruebas sobre financiación irregular en el PSOE

Imagen de archivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.(EFE/Rodrigo Jiménez)

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han accedido este miércoles a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en el marco de una investigación sobre presunta financiación irregular en el partido, según una información adelantada por El Confidencial. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también ha dado instrucciones para registrar varios inmuebles propiedad de altos cargos del PSOE.

La operación, según han trasladado fuentes de la investigación a la agencia EFE, se trata de una pieza secreta en la que el magistrado investiga los pagos en metálico en el PSOE desde 2017 a 2024 por la liquidación de gastos de sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido. Algunos de esos pagos como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, podrían haber sido constitutivos de un delito de blanqueo.

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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, apuntó en su declaración en los tribunales que el uso de efectivo formaba parte de una “cultura organizativa” arraigada durante décadas y rechazó que pudiese interpretarse como una actividad irregular en sí misma.

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