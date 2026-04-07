Un médico alerta sobre el error habitual con las latas de conserva: la forma de consumo más perjudicial para la salud

Los errores con el consumo de latas en conserva. (Freepik)

El uso de latas de conserva es común en la mayoría de los hogares, como una solución rápida y práctica para incorporar alimentos variados en la dieta diaria. Productos como atún, sardinas, mejillones, maíz o aceitunas suelen estar presentes en la despensa y muchas veces no se consumen en su totalidad en un solo momento. Ante esta situación, muchas personas optan por guardar el contenido restante en la nevera, utilizando la propia lata como recipiente.

Sin embargo, este hábito tan extendido puede no ser el más seguro, según advierte el médico Manuel Viso. El especialista explica que conservar los alimentos en la misma lata una vez abierta puede afectar la calidad del producto y, en algunos casos, suponer ciertos riesgos para la salud. La exposición del recubrimiento interior de la lata al oxígeno, tras ser abierta, da lugar a posibles reacciones químicas entre el metal y el alimento.

“Cuando una lata se abre, su recubrimiento interior queda expuesto al oxígeno. Este contacto puede provocar reacciones químicas entre el metal y el alimento que contiene”, afirma Viso. Estas reacciones pueden modificar el sabor y facilitar el paso de pequeñas cantidades de metal al alimento, lo que convierte a este gesto cotidiano en un error que conviene evitar.

Por qué no guardar latas abiertas en la nevera

El especialista señala que el principal problema surge por la interacción del alimento con el material de la lata una vez que el envase ha sido abierto. El contacto prolongado entre el metal y el alimento, en presencia de oxígeno y humedad, puede alterar las propiedades organolépticas del producto y reducir su calidad. “Esto puede tener varias consecuencias: alterar el sabor del producto o, en algunos casos, facilitar el paso de pequeñas cantidades de metal en el alimento”, advierte Viso.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

Además, la exposición del alimento a estos factores puede acelerar procesos de oxidación y degradación, especialmente en productos con un alto contenido de agua o ácidos. El médico recomienda no dejar nunca el contenido de la lata en el recipiente original una vez abierto, ya que el riesgo no solo es la pérdida de sabor, sino la posible presencia de compuestos no deseados.

El error de guardar latas abiertas en la nevera es tan habitual que muchas personas desconocen estas consecuencias. Los envases de conserva están diseñados para mantener los alimentos seguros mientras permanecen cerrados y sellados, pero una vez que se rompe ese equilibrio, el entorno cambia y aparecen nuevos riesgos.

Cómo conservar correctamente el contenido de las latas

Ante la pregunta de qué hacer con el contenido sobrante de una lata, la recomendación es clara. Viso sugiere traspasar el alimento a un recipiente hermético, preferiblemente de vidrio, antes de guardarlo en el frigorífico. “La alternativa recomendada es sencilla: traspasar el contenido sobrante a un recipiente hermético, preferiblemente de vidrio, y guardarlo en el frigorífico”, explica el médico. Este método evita el contacto directo con el metal y ayuda a conservar mejor tanto el sabor como la calidad del alimento.

La mejor forma de conservar el contenido de una lata de conserva. (Nikita Gordienko/Shutterstock)

Otra pauta fundamental es revisar siempre la fecha de consumo preferente indicada en la etiqueta. Si la lata presenta signos de oxidación, está hinchada o abollada, el experto aconseja no consumir su contenido bajo ninguna circunstancia. Estas señales pueden indicar contaminación o deterioro del alimento y representan un riesgo para la salud.

En el caso de querer congelar el contenido de la lata, tampoco se debe utilizar el envase original. El médico explica que el líquido en el interior puede expandirse con el frío y provocar que la lata se deforme o incluso se rompa. Lo correcto es pasar el producto a un recipiente hermético o a una bolsa de congelación antes de introducirlo en el congelador.

Incorporar estos hábitos en la cocina ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos y a evitar riesgos innecesarios. “Adoptar estos pequeños hábitos puede ayudar a conservar mejor los alimentos y evitar riesgos innecesarios en la cocina”, concluye Viso, recordando la importancia de la prevención en la manipulación y almacenamiento de productos en conserva.