Receta de pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa: un entrante tradicional que siempre funciona en Navidad

Pimientos de piquillo rellenos de bonito y mayonesa. (Adobe Stock)

Los pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa son fáciles de hacer y logran captar toda la esencia de la cocina española. El plato suele ser de los entrantes protagonistas en festividades como Navidad. Además, permiten que quienes buscan una propuesta tradicional con un toque original puedan aportar algo distintivo sin complicaciones. Los pimientos, en su versión más elegante y festiva, ofrecen un delicioso contraste de texturas que los convierte en una opción irresistible para cualquier celebración invernal.

Este plato tiene sus raíces en la cocina vasca y navarra, donde el pimiento del piquillo es una figura clave de su gastronomía. Los rellenos varían según la tradición, pero la mezcla de bonito, huevo y mayonesa aporta jugosidad y suavidad. Puedes acompañarlos con un vino blanco fresco de Rueda o un cava brut, perfectos para realzar los matices de este entrante. Además, se pueden presentar de forma muy festiva, decorando cada pimiento como pequeños paquetitos navideños. La mezcla de todos los sabores y texturas destacan por su sabor intenso tan fácil de conseguir.

Puedes personalizar el relleno incorporando ingredientes como alcaparras, huevo hilado o un toque de ralladura de limón para aportar frescura y un matiz cítrico que equilibre la cremosidad de la mayonesa. Incluso es posible presentar los pimientos en cucharitas individuales o sobre tostadas crujientes, cerrando así un menú de picoteo o un entrante perfecto.

Receta de pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa

La receta consiste en rellenar los pimientos del piquillo con una mezcla cremosa a base de bonito, huevo duro, cebolleta y mayonesa. Se sirven fríos, decorados con un hilo extra de mayonesa y verduras al gusto. Su colorido y su sabor suave los convierten en uno de los entrantes más apreciados durante las fiestas.

Tiempo de preparación

Preparación y montaje: 35 minutos

Reposo en frío: 30 minutos (opcional)

Tiempo total: 35-65 minutos

Ingredientes

1 lata grande de pimientos del piquillo enteros (10-12 unidades) 2 latas de bonito en escabeche o en aceite (120-160 g escurrido) 2 huevos duros 2 cucharadas de cebolleta o cebolla muy fina 4-6 cucharadas de mayonesa Unas gotas de vinagre 1 lata pequeña de aceitunas verdes picadas (opcional) Perejil fresco picado Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva virgen extra

El paso a paso de los pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa. (Adobe Stock)

Cómo hacer pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa

Abre con cuidado los pimientos del piquillo, escurre su líquido y sécalos ligeramente con papel de cocina. En un bol, desmenuza el bonito y añádelo junto con los huevos duros finamente picados. Incorpora la cebolleta picada y las aceitunas si las utilizas. Agrega la mayonesa y unas gotas de vinagre, mezcla bien hasta conseguir un relleno cremoso pero consistente. Prueba el punto de sal y pimienta y ajusta si es necesario. Rellena los pimientos con la mezcla utilizando una cuchara pequeña, cuidando de que no se rompan. Coloca los pimientos rellenos en una bandeja y decóralos con hilos de mayonesa y algo de perejil fresco. Deja enfriar los pimientos en la nevera media hora antes de servir; así tomarán cuerpo y estarán más sabrosos. Sirve como aperitivo acompañado de unos picos de pan o sobre hojas de lechuga.

Consejos claves:

Manipula los pimientos con suavidad al rellenar para que no se rompan.

El relleno debe quedar cremoso pero no líquido.

Déjalos enfriar antes de servir para conseguir la mejor textura y sabor.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estos ingredientes obtendrás 10-12 piezas, suficientes para 4 a 6 personas como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal por unidad aproximadamente

Proteínas: 6,5 g

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 4,5 g

Sodio: 260 mg

Fibra: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden conservar en la nevera, bien tapados, hasta 48 horas. No se recomienda congelar debido a la mayonesa.