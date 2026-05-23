La Aemet activa avisos por calor, lluvias y tormentas este fin de semana: los termómetros rozarán los 40 grados en estas zonas

Vista general de la playa de Benidorm este viernes. (Morell/EFE)

“Calor de pleno verano”. Así es como ha descrito Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas que nos esperan en España en los próximos días. Con valores que serán entre 5 y 10 grados superiores a los normales, e incluso más de 10 grados por encima en zonas del norte, los termómetros se situarán en cifras características de julio y agosto.

Pero no solo las temperaturas destacarán por su intensidad en estos días, sino que este episodio de calor también tendrá una duración prolongada en el tiempo, extendiéndose hasta buena parte de la próxima semana.

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Ya en los días anteriores, la Aemet activó los primeros avisos por altas temperaturas, que continúan este sábado, aunque por el momento solamente en Zaragoza, donde se prevén máximas de 36 grados en la ribera del Ebro.

En la zona del Cantábrico se esperan descensos localmente notables de las máximas, pudiendo ser de hasta ocho grados con respecto al día anterior en algunas áreas. También se pueden producir descensos térmicos en puntos de Alborán y en el tercio noroeste peninsular. Sin embargo, en el resto de España se continuará con calor, “con más de 30-32 grados en amplias zonas, más de 34 en el valle del Ebro y zona centro y más de 36 en puntos del Guadiana y del Guadalquivir”.

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Un termómetro marca 36 grados este viernes, en Oviedo. (Eloy Alonso/EFE)

Mañana, domingo 24 de mayo, las temperaturas se recuperarán en las zonas donde habían bajado previamente, por lo que “el calor será generalizado e intenso”. Del Campo ha remarcado que por la noche el ambiente será “templado e incluso cálido”, con noche tropicales en zonas del centro y mitad sur, así como en puntos del valle del Ebro.

Una DANA dejará tormentas y granizo en el norte

Además de por el calor, el fin de semana estará marcado por tormentas y chubascos localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, en algunos puntos del país. Esto será así por la presencia de una DANA que inestabilizará el noroeste peninsular, afectando de forma aislada a Galicia y Asturias, pero intensificándose y extendiéndose por la tarde a Cantabria y Castilla y León.

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De hecho, trece provincias se encuentran en alerta amarilla o naranja por lluvias y/o tormentas: Asturias y Cantabria, con aviso naranja por tormentas; Ávila, Salamanca y Valladolid, con avisos amarillos por tormentas, y Burgos, León, Palencia, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, en amarillo por lluvias y tormentas.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El domingo, un día más, habrá probabilidad de tormentas en Galicia y Asturias, pudiendo ser localmente fuertes. Estas se extenderán de forma más aislada a otras zonas del norte, sobre todo de montaña, como el sistema Ibérico y los Pirineos, donde no se descarta que también puedan ser fuertes.

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Por último, se esperan este sábado rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, por lo que, una jornada más, Cádiz se encuentra en alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros. También se espera viento moderado en litorales de Galicia y del sur peninsular, así como en interiores de Málaga y Cádiz, en el Cantábrico y con posibilidad de rachas muy fuertes en Canarias.