Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Varias personas participan en la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid. (Daniel González/EFE)

Este sábado 23 de mayo, desde la plaza de Colón por la calle Génova, marchan en Madrid cientos de personas para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la convocatoria anticipada de elecciones generales. La movilización está organizada por Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones.

Con banderas de España y pancartas pidiendo la “Disolución de la mafia sanchista”, los manifestantes han realizado proclamas antiinmigración: “No es inmigración, es una invasión” o “Reemigración si no comen jamón”. La marcha también está marcada por los insultos dirigidos tanto al presidente del Gobierno como a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

PUBLICIDAD

Distintos diputados y senadores del Partido Popular han acudido a la manifestación, así como el líder de Vox, Santiago Abascal, que en declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que “España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo” a los ciudadanos", así como “promoviendo una invasión migratoria”.

El líder de Vox, Santiago Abascal (c), ha marchado junto a otros dirigentes del partido como el eurodiputado Jorge Buxadé (d), tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional', en la marcha en Madrid organizada por Sociedad Civil Española. (Daniel González/EFE)

Vox ha sido especialmente crítico con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo central y que entró en vigor el pasado 16 de abril. El partido de ultraderecha, al igual que la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia, solicitó al Tribunal Supremo la paralización cautelar de la medida. Sin embargo, el Alto Tribunal desestimó ayer las peticiones.

PUBLICIDAD

Abascal, Aldama o Alvise Pérez en la “marcha por la dignidad”

El líder de Vox, junto con otros dirigentes del partido como el eurodiputado Jorge Buxadé, ha marchado tras una pancarta de “Echar a Sánchez también es una prioridad nacional”. Abascal ha señalado que el presidente del Gobierno “va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones” y “perpetuarse en el poder”.

A la “marcha por la dignidad” también ha acudido el empresario Víctor de Aldama, acusado en el juicio de las mascarillas junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Asimismo, el eurodiputado por Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, ha participado en la movilización.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

*Con información de EFE

PUBLICIDAD