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La vida de Àngels Barceló más allá de la radio: una empresa de éxito, una relación por confirmar y la discreción de su hija Clara

La periodista abandona la Cadena SER después de 21 años y hace frente también a grandes cambios a nivel personal

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Àngels Barceló
Àngels Barceló y su vida fuera del foco. (Foto: Cadena SER)

La vida privada de Àngels Barceló ha permanecido casi siempre en un segundo plano, resguardada de los flashes y las portadas, a pesar de que su rostro y su voz son sinónimo de referencia en el periodismo español. Durante más de cuatro décadas, Barceló ha construido una carrera sólida en la radio y la televisión, conquistando galardones como el Premio Ondas a la Trayectoria en Radio y convirtiéndose en la figura central de Hoy por hoy en Cadena SER, programa que abandona después de 21 años.

Sin embargo, detrás de ese éxito público se esconde una historia personal marcada por la discreción, los desafíos sentimentales y el esfuerzo por mantener la intimidad de su familia, especialmente la de su hija Clara. Desde sus inicios en Cataluña Radio y TV3, pasando por su consagración en los informativos de Telecinco y su retorno a la radio, Barceló ha sabido distinguir claramente los límites entre su vida profesional y la privada.

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Fruto de su matrimonio con el también periodista Josep Morell, nació en 1994 su hija Clara, cuya presencia pública siempre ha sido mínima. La periodista catalana nunca dudó en priorizar el blindaje de su entorno personal, evitando que los rumores y la curiosidad mediática afectaran a su hija, que ha elegido un camino alejado del periodismo y de los focos.

Los detalles sobre la relación entre Àngels y su hija salieron a la luz recientemente, cuando Clara acompañó a su madre a recoger el Premio Ondas. En ese momento, la periodista dedicó palabras de profunda gratitud tanto a su hija como a su exmarido: “Sin su cariño y sin su comprensión, yo no habría llegado hasta aquí”. La escena mostró la emoción compartida entre madre, hija y el propio Morell. Clara, ajena a la exposición pública, solo ha estado presente en momentos excepcionales, reforzando la idea de una familia unida y discreta, capaz de sobreponerse a la distancia y los cambios vitales.

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Las dificultades sentimentales de Àngels Barceló

La historia sentimental de Àngels Barceló ha estado marcada por decisiones difíciles y una gestión cuidadosa de su privacidad. Nacida en Barcelona, la periodista inició su carrera en la ciudad condal, donde conoció a su marido. Sin embargo, los compromisos profesionales exigieron que, cuando Clara tenía apenas tres años, Barceló se trasladara a Madrid, dejando a su hija y a su esposo en Barcelona. Esta separación física acabó en una ruptura amistosa, motivada por el bienestar de la hija en común. Ambos padres mantuvieron siempre una relación cordial, priorizando la estabilidad emocional de Clara.

Varias personas escuchan la radio de un coche en un taller durante el apagón.

Tras la ruptura con Morell, la vida sentimental de Barceló ha sido objeto de especulación. En 2014, fue relacionada con el periodista Javier Aroca, aunque ninguno de los dos confirmó la relación. Las únicas certezas han surgido de algún encuentro profesional compartido y la aparición de imágenes juntos, pero la periodista nunca ha cedido a las presiones mediáticas para hacer pública su vida privada. Incluso cuando los rumores cobraron fuerza tras la separación de Aroca, Barceló mantuvo su postura de discreción absoluta.

Esta actitud ha permitido a Barceló preservar el entorno familiar, incluso en los momentos en que la exposición mediática era inevitable. Según la revista Lecturas, la periodista ha contado con el apoyo de una cuidadora para su hija durante los años más exigentes de su carrera y se ha asegurado de que Clara tuviera libertad para elegir su propio camino profesional, alejado del periodismo. En la actualidad, Clara se ha especializado en marketing online y comunicación, manteniéndose fuera de los focos.

Trayectoria profesional, éxito y el refugio fuera del foco

A lo largo de su carrera, Àngels Barceló ha alternado entre la radio y la televisión, presentando informativos, programas de actualidad y especiales deportivos. Su paso por Telecinco, sus coberturas internacionales como enviada especial y su liderazgo en programas como A vivir que son dos días y Hora 25 consolidaron su nombre como uno de los más reconocidos del periodismo español. Su regreso a la radio en 2019 con Hoy por hoy la reafirmó como referente indiscutible, y su labor ha sido reconocida con premios como el TP de Oro, dos Antenas de Oro y el mencionado Ondas.

Ángels Barceló, en imagen de archivo (Europa Press)
Àngels Barceló, en imagen de archivo (Europa Press)

Más allá del periodismo, Barceló es administradora única de la productora Lunic Audiovisuals SL, con sede en el Maresme y sucursal en Baleares. Aunque la empresa no registra actividad reciente, cuenta con un activo notable de 1.440.000 euros, según Vanitatis. La periodista y su familia pasan largas temporadas en su refugio en las islas, donde disfrutan de la tranquilidad lejos de la vida pública. La firme diferenciación entre la vida profesional y personal ha sido una constante. A pesar de la atención mediática generada tanto por sus logros como por especulaciones sobre su futuro, Barceló ha mantenido el control sobre su narrativa íntima.

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