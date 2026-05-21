La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Joaquin Corchero - Europa Press)

La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. La medida, adelantada por El Mundo, fue acordada por el juez José Luis Calama el mismo día en que el expresidente del Gobierno fue citado a declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre las cuentas afectadas figura una cuenta corriente compartida con su esposa en la que, según confirman fuentes jurídicas del procedimiento a Cadena SER, Zapatero habría recibido cerca de 490.000 euros procedentes de la consultora Análisis Relevante, una de las sociedades que aparecen en el centro de la investigación judicial.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes subrayan que no se trata de un bloqueo “absoluto”, sino de una medida cautelar aplicada de forma “proporcional”, una práctica habitual en investigaciones de carácter económico para evitar movimientos patrimoniales mientras se analizan los fondos bajo sospecha.

El juez sitúa a Zapatero como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad habría sido, según recoge el auto judicial, obtener beneficios económicos mediante intermediaciones y contactos políticos ante distintas administraciones públicas.

PUBLICIDAD

La investigación gira alrededor del rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UDEF sospecha que alrededor de aquella operación se desplegó una red de intermediación política y empresarial destinada a facilitar la concesión de las ayudas y a canalizar posteriormente pagos y comisiones mediante distintas sociedades.

Registros en Ferraz y sociedades vinculadas al entorno familiar

El pasado martes, además de citar a Zapatero como investigado, el juez ordenó el registro de su despacho oficial en la calle Ferraz de Madrid y de varias sociedades vinculadas a su entorno, entre ellas Whathefav SL, administrada formalmente por sus hijas Laura y Alba.

PUBLICIDAD

La empresa aparece mencionada de forma reiterada en el auto judicial. Según la investigación de la UDEF, Whathefav habría actuado como sociedad receptora y redistribuidora de fondos procedentes de clientes y de otras mercantiles relacionadas con la estructura investigada. El magistrado sostiene que parte de la operativa financiera analizada incluía contratos de asesoramiento, movimientos internacionales de dinero y sociedades instrumentales utilizadas presuntamente para dar cobertura documental a determinados pagos.

El auto describe una organización “estable” y con actividad tanto en España como en el extranjero, apoyada, según el juez, en un entramado societario “complejo”, sociedades “carentes de actividad real” y una red de colaboradores encargados de ejecutar instrucciones, gestionar operaciones financieras y mantener contactos políticos y empresariales de alto nivel.

PUBLICIDAD

Dentro de esa estructura, Calama sitúa a Zapatero en el “núcleo decisor y estratégico” de la operativa investigada. El magistrado sostiene que el expresidente ejercía labores de dirección y coordinación sin intervenir de forma directa en las gestiones más comprometidas, apoyándose para ello en colaboradores y sociedades vinculadas al entorno investigado.

(Noticia en ampliación)

PUBLICIDAD