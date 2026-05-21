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Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El dispositivo estatal complementa la labor de las comunidades autónomas y busca asegurar la operatividad antes del verano

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Imagen de uno de los aviones anfibio con los que cuenta España para combatir los incendios forestales. (Ministerio de Defensa)
Imagen de uno de los aviones anfibio con los que cuenta España para combatir los incendios forestales. (Ministerio de Defensa)

El Gobierno ha puesto en marcha el mayor despliegue de medios y equipos para prevenir y combatir incendios forestales, tras adelantar la campaña estatal al 1 de junio. El anuncio, que ha contado con la presencia de Pedro Sánchez en la base aérea de Torrejón de Ardoz, responde a la preocupación por el aumento de siniestros y el agravamiento de las condiciones meteorológicas.

El dispositivo estatal complementa la labor de las comunidades autónomas y busca asegurar la plena operatividad antes del verano. Los ministerios del Interior, Defensa y Transición Ecológica cooperan ante uno de los problemas más graves que cada año, en verano, sacude a España, que ve como arden cientos de hectáreas de sus bosques.

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La noche del 14 de febrero, se ha declarado un incendio al sur de Cartagena, en Murcia. / 112 Murcia

Flota aérea, drones y equipos especializados

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dispuesto 56 medios aéreos, repartidos entre 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones de gran capacidad. Esta flota se empleará en labores de extinción, reconocimiento y apoyo logístico en todo el territorio peninsular y en las islas. Además, el dispositivo cuenta con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales y los distintos equipos responsables de tareas de vigilancia, análisis y prevención.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se integra con cinco batallones de intervención, 32 módulos terrestres de lucha contra incendios, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención. Este dispositivo incluye 15 vehículos pesados de intervención, 25 vehículos medianos, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperadas. La UME dispondrá también de cuatro helicópteros (dos ligeros y dos medios) para tareas de reconocimiento y evacuación.

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El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio mantendrá hasta 10 aeronaves desplegadas entre la base principal de Torrejón y ocho bases secundarias. Fuera de la temporada alta, dos aviones permanecerán en alerta para intervenir en menos de una hora. El dispositivo estatal incorpora tecnología avanzada, con el uso de drones para monitorización y evaluación de incendios, que permiten obtener información precisa en tiempo real sobre la evolución de los focos y las necesidades de intervención.

El Gobierno ha anunciado además la incorporación futura de siete nuevas aeronaves anfibias DHC-515, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con el objetivo de incrementar la capacidad de extinción aérea en los próximos años. A este despliegue se unen los equipos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT), coordinando la evacuación de poblaciones afectadas y la regulación del tráfico ante emergencias.

En el último mes ha realizado 4.000 descargas, con 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones, empleando todos los medios disponibles.

Despliegue ante un problema cada vez más grave

El adelanto de la campaña se justifica por el incremento del 218% en el número de incendios registrados entre enero y mayo respecto al mismo periodo de 2025. La tendencia al alza en la gravedad de las consecuencias, sumada a la previsión de temperaturas más elevadas y episodios de calor prolongado, ha llevado a las autoridades a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta.

Pedro Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la titular de Defensa, Margarita Robles, han respaldado el dispositivo en la presentación oficial, destacando la cooperación entre ministerios y la implicación de las Fuerzas Armadas en la protección del entorno. Todos estos medios se suman a los recursos propios de las comunidades autónomas, responsables de la gestión directa de los incendios en su territorio.

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