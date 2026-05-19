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Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos por parte del expresidente del Gobierno

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en un caso de corrupción.

(Noticia en ampliación)

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