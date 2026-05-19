Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en un caso de corrupción.

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