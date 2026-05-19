Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

Un pensionista hace 'números' para llegar a fin de mes. (Adobe Stock)

La jubilación en España ofrece una de las mayores tasas de reemplazo de Europa, esto es, el porcentaje de los ingresos previos a la jubilación que se reciben como pensión. Pero esto no significa necesariamente que los pensionistas españoles tengan un mayor poder adquisitivo que otros jubilados europeos.

Así se constata en un análisis comparativo realizado por BBVA entre un trabajador español y otro inglés, ambos con la carrera laboral completa y salario medio, que se retiren en 2026 y que durante su jubilación residan en sus respectivos países. El estudio concluye que, aunque el jubilado español tendrá una pensión pública más elevada, el trabajador del Reino Unido que ha ahorrado durante toda su vida laboral en planes de empleo disfrutará de una situación financiera mucho más cómoda.

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El estudio compara los ingresos brutos y netos durante la jubilación, el peso de la pensión pública y del ahorro privado, así como la capacidad real de gasto de ambos perfiles una vez cubiertos los gastos esenciales.

El resultado dibuja dos modelos muy distintos: uno basado principalmente en el sistema público, como el español, y otro apoyado en el ahorro complementario y los planes de pensiones de empresa, como ocurre en Reino Unido.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Dos modelos de jubilación frente a frente

El análisis parte de dos trabajadores con salarios medios y carreras laborales completas de unos 40 años cotizados. El trabajador británico habría percibido un salario medio bruto anual equivalente a unos 41.285 euros, mientras que el español habría ganado alrededor de 30.400 euros anuales.

Ambos llegan a la jubilación a los 66 años y mantienen su residencia en el país en el que han desarrollado toda su vida laboral. Para comparar el poder adquisitivo real, el estudio sitúa al jubilado británico en Newcastle y al español en Valencia, dos ciudades con costes de vida considerados representativos de la media nacional.

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La gran diferencia: el ahorro complementario

La principal brecha entre ambos sistemas aparece en el peso de los planes de pensiones de empleo. En Reino Unido, el sistema de autoenrolment obliga prácticamente a empresas y trabajadores a aportar a planes de ahorro para la jubilación. En España, en cambio, los planes de empleo siguen siendo minoritarios.

El estudio plantea dos escenarios para el trabajador británico. El primero contempla un empleado que empezó a ahorrar en un plan de empleo en 2012, cuando comenzó el sistema cuasi obligatorio de autoenrolment. El segundo refleja el caso de un trabajador que ha contado con un plan de pensiones empresarial durante toda su carrera laboral.

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En el escenario más favorable, el jubilado británico logra unos ingresos netos anuales de 37.740 euros gracias a la combinación de pensión pública, ahorro personal y plan de empleo. Esto le permite disponer de unos 1.795 euros mensuales libres después de cubrir vivienda, alimentación y otros gastos esenciales.

El jubilado español medio, por su parte, alcanza unos ingresos netos anuales de 26.880 euros. Aunque la pensión pública española ofrece una elevada cobertura respecto al último salario, su margen mensual disponible tras gastos básicos se sitúa en torno a 1.140 euros.

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La diferencia demuestra el enorme impacto que tiene el ahorro acumulado durante décadas mediante planes empresariales. De hecho, el estudio concluye que el trabajador británico con un plan de empleo consolidado vive financieramente mejor durante su jubilación que el pensionista español medio.

España mantiene una de las pensiones públicas más altas

El sistema público de pensiones español destaca por la generosidad de su pensión pública. La tasa de reemplazo ronda el 80,4% bruto y supera el 86% en términos netos, según datos de la OCDE.

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Eso permite que un trabajador medio español pueda jubilarse con una pensión pública cercana a los 24.442 euros anuales brutos, una cifra muy superior a la pensión estatal británica, conocida como New State Pension, que apenas alcanza los 14.430 euros anuales.

Sin embargo, el modelo británico compensa esa menor protección pública con el ahorro privado acumulado durante la vida laboral, especialmente a través de las aportaciones conjuntas de empresas y trabajadores a planes de empleo.

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Dos jubiladas hacen ejercicio en el parque (Canva)

El gran problema: llegar tarde al ahorro

El estudio también advierte de una importante desigualdad dentro del propio Reino Unido. Los trabajadores que comenzaron a ahorrar tarde —por ejemplo, a partir de 2012 con el inicio del autoenrolment— presentan una situación mucho más ajustada.

En ese escenario, el jubilado británico obtiene unos ingresos netos anuales de 21.510 euros y apenas dispone de 443 euros mensuales tras cubrir gastos esenciales. Esto le sitúa claramente por debajo del jubilado español medio en términos de estabilidad financiera. Los expertos destacan que casi la mitad de los trabajadores británicos, especialmente empleados de pequeñas empresas, podrían encontrarse en esta situación al llegar a la jubilación.

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La comparación refleja una tendencia cada vez más evidente en Europa: el creciente protagonismo del ahorro complementario para sostener el nivel de vida durante la jubilación. Mientras los sistemas públicos afrontan una presión creciente por el envejecimiento poblacional, los modelos que combinan pensión pública y ahorro privado parecen ofrecer mayor capacidad de gasto a largo plazo.

En España, el desarrollo de planes de empleo sigue siendo muy limitado. Apenas 3,1 millones de trabajadores participan actualmente en este tipo de instrumentos, lo que representa cerca del 13,5% de la población ocupada.

Vivir mejor no siempre significa cobrar más

El análisis concluye que el jubilado español mantiene una posición relativamente sólida gracias al peso de la pensión pública y al menor coste de vida, pero queda por detrás de aquellos británicos que han podido construir un ahorro privado potente durante décadas.

El estudio también lanza una advertencia para las nuevas generaciones: comenzar tarde a ahorrar puede marcar una enorme diferencia en la calidad de vida futura. En un contexto de presión sobre los sistemas públicos de pensiones, el ahorro periódico y los planes de empleo empiezan a convertirse en una pieza clave para garantizar una jubilación financieramente estable.