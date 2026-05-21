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Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

La ley establece ciertos límites y protecciones, pero los juzgados han autorizado ejecuciones hipotecarias incluso por deudas menores

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Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda en Madrid. (Mateo Lanzuela/Europa Press)
Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda en Madrid. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

Los embargos sobre vivienda habitual subieron un 21,4% en 2025, según los últimos datos disponibles, en el mayor crecimiento desde 2021. En números absolutos, se trata de 10.850 procedimientos de ejecución hipotecaria, la vía legal por la cual un banco embarga y subasta una propiedad por el impago de la hipoteca. Y aunque este impago hipotecario es el motivo más reconocido para producir un embargo, este proceso puede activarse por una amplia variedad de deudas: desde préstamos personales y tarjetas de crédito hasta obligaciones con la Administración Pública, como impuestos municipales o pagos atrasados a la comunidad de propietarios.

En España, el embargo de una vivienda solo puede iniciarse si existe una deuda reconocida por sentencia judicial o resolución administrativa. Si bien la legislación no exige una cantidad mínima para ejecutar el embargo de la vivienda, en la práctica los juzgados tienden a autorizarlo en el caso de la vivienda habitual únicamente cuando la deuda supera los 10.000 o 15.000 euros y siempre que no existan otros bienes con los que saldarla, tal y como detallan varios despachos de abogados. Pero también se han registrado casos excepcionales en los que la ejecución se ha producido por deudas de aproximadamente 6.000 euros —o incluso por cantidades menores—, aunque esta circunstancia suele darse solo en ausencia total de otros activos disponibles para saldar el compromiso de pago.

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El proceso se suele iniciar cuando el deudor deja de afrontar sus obligaciones, ya sea por impago de hipotecas, deudas fiscales con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, tributos locales como el IBI o la plusvalía, cuotas a la comunidad de propietarios o préstamos privados. Como detalla Miriam Acerete, abogada especialista en derecho inmobiliario y sucesorio, en una entrevista con la plataforma Idealista, “la vivienda puede ser objeto de embargo cuando su propietario tiene deudas pendientes frente a un acreedor que ha obtenido una resolución judicial o administrativa a su favor”. El procedimiento solo se activa si el acreedor acredita la deuda. En impagos con bancos, el proceso avanza con rapidez, al ser la hipoteca una garantía principal; para otras deudas, es necesario acudir a un proceso judicial que, tras sentencia, establece un orden: primero se embargan los saldos de cuentas bancarias, luego salarios o ingresos periódicos, después bienes de valor, y solo al final, si no hay alternativa, bienes inmuebles como la vivienda.

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

Cuándo no pueden embargarte la vivienda y qué límites existen

Aunque la vivienda habitual no figura en la lista de bienes absolutamente inembargables del artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la normativa española sí establece límites y protecciones. La primera protección la constituye el umbral de inembargabilidad vinculado al salario mínimo interprofesional, fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 2025: dicha cuantía es intocable, y solo los ingresos superiores a ese umbral pueden someterse a embargo, aplicando tramos según la ley.

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Existen, además, medidas de protección específicas en situaciones de vulnerabilidad reconocida legalmente —familias con menores, personas dependientes o en riesgo de exclusión social— conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2013 y Ley 5/2019. El principio de proporcionalidad es también relevante: si la deuda es claramente inferior al valor del inmueble, el juzgado puede rechazar el embargo para evitar un perjuicio desproporcionado al deudor.

Para evitar los embargos, existen distintas alternativas legales y prácticas. La vía más directa, y más obvia, es saldar la deuda antes de que avance el proceso. Si el procedimiento ya está en marcha, pueden contemplarse opciones como la negociación con el acreedor (aplazamiento, fraccionamiento o reducción de la deuda), la refinanciación de obligaciones previas o la dación en pago (entregar el inmueble para cancelar la deuda).

Para casos de insolvencia grave, la Ley de Segunda Oportunidad y el concurso de acreedores de persona física pueden permitir la reestructuración o cancelación de deudas, con la posibilidad de conservar la vivienda si se cumple un plan de pagos aprobado judicialmente y se mantienen al día los compromisos hipotecarios.

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