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La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Federación Inglesa de Fútbol ha tomado la decisión después de conocer las quejas sobre el hotel

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Los jugadores de la selección de Inglaterra (REUTERS/Florion Goga)
Los jugadores de la selección de Inglaterra (REUTERS/Florion Goga)

La selección inglesa de fútbol está ultimando todos los preparativos para su participación en el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo mes. El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha puesto especial atención en todos los aspectos que puedan influir en el rendimiento de los jugadores, con el descanso como una de las prioridades fundamentales. Según The Sun, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha decidido intervenir directamente en las condiciones del hotel de concentración en Kansas, sede elegida para el equipo durante la competición.

La medida viene motivada por las preocupaciones del cuerpo técnico respecto al descanso nocturno de los futbolistas, un elemento considerado esencial para su recuperación física y mental entre partidos. Las instalaciones del hotel, The Inn at Meadowbrook, situado a las afueras de Kansas City, habían recibido quejas de algunos huéspedes por la dureza de las camas y almohadas, así como por el escaso aislamiento acústico de las habitaciones. En varios casos, los comentarios advertían que era posible escuchar conversaciones y ruidos provenientes de estancias cercanas, lo que podría dificultar el sueño de los deportistas.

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Ante esta situación, Thomas Tuchel y su equipo han optado por recurrir a especialistas en sueño para que asesoren sobre las mejores soluciones. El objetivo es asegurar que jugadores clave como Harry Kane puedan recuperarse adecuadamente y mantener el máximo nivel competitivo durante todo el torneo. El plan diseñado por la FA incluye la sustitución de buena parte del mobiliario propio del hotel. Los futbolistas dispondrán de colchones y almohadas adaptados a sus preferencias personales, así como de mantas y ropa de cama seleccionadas específicamente para favorecer el descanso.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (Bradley Collyer / REUTERS)
El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (Bradley Collyer / REUTERS)

La intervención en el hotel no se limita solo al reemplazo de los elementos básicos de descanso. La FA, en colaboración con el UK Sports Institute, ha elaborado un programa para transformar las habitaciones y adecuarlas a las necesidades individuales de cada miembro de la plantilla. Además, el cuerpo técnico ha previsto la presencia de expertos en sueño, quienes asesorarán a los jugadores sobre rutinas de descanso y ofrecerán apoyo en las noches en que los partidos se disputen en horarios poco habituales o bajo condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas o humedad.

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El kit de sueño de Inglaterra

Cada futbolista de la selección inglesa viajará con un “kit de sueño” personalizado, que incluirá accesorios como toppers acolchados, una capa de espuma ligera diseñada para suavizar la firmeza de los colchones y mejorar la adaptación a las preferencias individuales. El uso de estos kits pretende garantizar que todos los jugadores dispongan de un entorno de descanso óptimo, independientemente de las características originales del hotel.

El cuerpo técnico considera que estos detalles pueden marcar la diferencia en el rendimiento del equipo. La intervención de la FA busca eliminar posibles factores de distracción o incomodidad, permitiendo que los futbolistas se centren únicamente en su preparación y en los partidos. La selección inglesa entiende que la calidad del descanso es una parte fundamental en la prevención de lesiones y en la optimización de la recuperación tras el esfuerzo físico, especialmente en un torneo en el que los encuentros pueden disputarse en condiciones exigentes y con poco tiempo entre ellos.

El alemán no incluyó a Argentina

La FA ha apostado por una estrategia integral que incluye tanto la mejora de las condiciones materiales del hotel como la formación y el apoyo psicológico de los jugadores en materia de sueño y descanso. De este modo, la selección inglesa trata de crear un entorno en el que todos los futbolistas puedan rendir al máximo nivel, convencidos de que la diferencia en una competición internacional puede estar en los pequeños detalles, como la calidad del sueño y la recuperación física.

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