Los bares y restaurantes deberán cobrar al consumidor un suplemento extra por las latas y botellas: claves de la nueva normativa de la UE

Dos personas mirando la carta de un restaurante. (Magnific)

Con el objetivo de reducir la contaminación por plástico, que supone en la actualidad uno de los mayores problemas medioambientales que afecta a todo el mundo, la Unión Europea trabaja para impulsar un sistema que permita reutilizar y/o reciclar la gran mayoría de los envases.

Con el objetivo de perseguir esta meta, apuesta por el fomento de la economía circular a través del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que ya funciona en decenas de países con éxito. Este método permite a los ciudadanos recuperar un depósito de algunos céntimos, que se paga en el momento de la compra del producto, por devolver las latas y botellas vacías del agua, los refrescos, zumos y cervezas en los comercios.

PUBLICIDAD

El Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, aplicable a partir del próximo 12 de agosto de 2026, obligará a que todos los Estados miembros cuenten con el SDDR antes de 2029 para garantizar la recogida separada de al menos el 90 % en peso. Esto se aplicará a las botellas de plástico y recipientes de metal de un solo uso para bebidas con una capacidad de hasta tres litros.

Este depósito, que se prevé que sea de aproximadamente 10 céntimos y que será devuelto en el propio establecimiento de la compra o en otro punto autorizado cuando se retorne el envase, no solamente afectará a tiendas y supermercados. La normativa europea recoge que este sistema también sea aplicado en hostelería y restauración, algo que está causando cierta controversia porque dentro de no mucho tiempo podremos ver en el ticket un pequeño suplemento extra.

PUBLICIDAD

El sistema de devolución de envases ya funciona en Portugal desde el mes de abril. (Retorna)

¿Los bares y restaurantes cobrarán un suplemento extra?

Los bares y restaurantes que empleen estos envases que deben acogerse al sistema de devolución estarán obligados a cobrar un extra a los consumidores por su uso, pero que será retornable cuando se devuelva el envase vacío. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces estos productos se consumen en el propio establecimiento, ¿tiene sentido?

El propio Reglamento de la UE señala que los negocios del sector de la hotelería y la restauración (canal HORECA: hoteles, bares, restaurantes, cafeterías...) podrían quedar exentos de la normativa de cobrar un suplemento retornable si el envase se abre, se consume y, una vez vacío, se devuelve en el local. Sin embargo, serán los propios Estados miembros los que decidirán si esto es así o si el establecimiento debe cobrar igualmente el extra, aunque este sea devuelto a los 5 minutos.

PUBLICIDAD

¿Cuáles serán las sanciones si no se cumplen?

Los propios países serán los encargados de definir el marco sancionador en caso de que los establecimientos no cobren este depósito. Esto debe hacerse antes del 12 de febrero de 2027, fecha límite para comunicárselo a la Comisión Europea, y las sanciones deben ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

Desde Bruselas se podrán aplicar sanciones a los Estados miembros si no se cumplen los objetivos de recogida separada de envases de plástico y metal de un solo uso.

PUBLICIDAD

Las botellas de plástico vuelven a cambiar en 2025: después del tapón que no se quita, habrá otra novedad.

España debe implantar el SDDR antes del 22 de noviembre

El horizonte de España para implementar el SDDR es mucho más cercano: debe ponerse en marcha antes del 22 de noviembre de este año, aunque el proceso ha acumulado retrasos que hacen pensar que no se cumplirá el plazo.

Esto es debido a que España incumplió en 2023 el objetivo de recogida por separado del 70 %, quedándose en solamente un 41,3 %. Ante este escenario y con el propósito de cumplir los objetivos de recogida de la UE (77 % para 2025 y 90 % para 2029), la Ley 7/2022 de residuos establece que se implementaría en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de devolución de envases. Al no haber llegado al de 2023 y habiéndose conocido este dato en 2024, España debe ponerlo en marcha este 2026.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a los retrasos en la implantación del sistema se suma el hecho de que la Comunidad de Madrid tiene hasta el 22 de mayo para resolver las autorizaciones pendientes de las cuatro organizaciones que se han presentado como potenciales operadores. Desde las asociaciones que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA reclaman al Ejecutivo autonómico que desbloquee el proceso para que el SDDR pueda ponerse en marcha cuanto antes.