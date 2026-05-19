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Andrés Pastrana, expresidente de Colombia: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es Zapatero”

Rodríguez Zapatero ha sido imputado por tres delitos en el caso Plus Ultra. Pastrana fue contundente contra él en una entrevista concedida a Pilar Rahola

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Rodríguez Zapatero junto a Maduro en una visita a Venezuela en 2016
Rodríguez Zapatero junto a Maduro en una visita a Venezuela en 2016

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, conocida este martes, es noticia tanto en España como en América Latina, a ambos lados de la ruta de la aerolínea, pero también de la actividad profesional privada del expresidente del Gobierno. La UDEF ha registrado su despacho, situado en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, así como la agencia de sus hijas, Alba y Laura, llamada What the Fav, y una sociedad creada por clientes de estas, empresarios venezolanos investigados en Francia y Suiza por presuntos lazos con la petrolera PDVSA.

Una de las voces que resuena este martes, por la contundencia con la que se ha expresado sobre Rodríguez Zapatero, es la de Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, antes alcalde de Bogotá. Lo hizo hace unos meses en el programa Punto Rojo, de la cadena DNews, entrevistado por Pilar Rahola. Nicolás Maduro aún no había sido capturado por Estados Unidos para responder ante la Justicia. “No puedo entender que Pedro Sánchez y el PSOE estén respaldando una narcodictadura. Se cae por su propio peso", dijo Pastrana a Rahola, para sentenciar después: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es José Luis Rodríguez Zapatero”.

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Andrés Pastrana
Andrés Pastrana, entrevistado por Pilar Rahola en el programa 'Punto Rojo', de la cadena DNews.

El exmandatario subraya que tanto Rodríguez Zapatero como Sánchez “legitiman permanentemente todas las ‘elecciones’ que se han celebrado en Venezuela” y muestra su extrañeza por tratarse de una “corriente” tan distinta a la que representa Felipe González, “que es parte del grupo IDEA, está muy cercano a Venezuela, apoya a Leopoldo (López), ha estado muy cercano a María Corina (Machado) y es muy crítico con el proceso electoral”. Al otro lado, “el Gobierno de España respalda a una narcodictadura, a lo que está sucediendo desde Venezuela para Colombia, el cobijo que se le está dando por parte del narcodictador a la guerrilla, a los paramilitares, a los narcotraficantes”.

“Es el aliado número 1 del Gobierno”

Pastrana pone el acento en Sánchez al afirmar que Rodríguez Zapatero al menos ya está fuera del Gobierno. Entonces, Rahola apunta que el expresidente “es el aliado número 1 del Gobierno” y recuerda que fue este quien obró la coalición con Podemos, que permitió a Sánchez afianzarse en el poder. En efecto, la investigacación que instruye la Audiencia Nacional supone un duro golpe para el PSOE, al ser Rodríguez Zapatero un importante activo en la sombra no solo para armar las mayorías del partido (en un periodo de extrema debilidad parlamentaria) sino también para impulsar campañas electorales. Su participación en los medios las últimas generales fue crucial para que Sánchez conservara el puesto.

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A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Peor suerte han tenido los candidatos autonómicos socialistas, la última María Jesús Montero, que este domingo obtuvo el peor resultado histórico del partido en Andalucía, donde gobernó cerca de cuatro décadas. Partido y Gobierno le defienden todavía hoy. Tanto es así que señalan a PP y Vox, a los que acusan de no haber “perdonado” los “avances” de España en la era Zapatero. Sánchez ha pedido “respetar su buen nombre”. Los socios parlamentarios a la izquierda, de Sumar a ERC, también Bildu, han sido más explícitos, aludiendo al lawfare para justificar lo ocurrido. Entretanto, siguen sucediéndose las novedades sobre la causa. El juez atribuye a Rodríguez Zapatero el cobro de cerca de dos millones de euros en comisiones y sostiene que dio instrucciones para crear una sociedad off-shore en Dubai.

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