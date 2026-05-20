De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo de 2007. (Europa Press)

La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias, en el marco del caso Plus Ultra, ha generado muchas preguntas sin respuestas, sobre todo al ser el primer expresidente en la historia de la democracia española en ser imputado. Y es que, ¿qué ocurre cuando quienes han ocupado puestos de tan alta responsabilidad política terminan bajo sospecha de haber utilizado su poder o red de contactos para favorecer intereses privados?

Según la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional, Zapatero está siendo investigado por supuestas gestiones relacionadas con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra. Aunque en este momento procesal no existe ninguna condena y el expresidente ha negado rotundamente cualquier irregularidad, sí hay otros exlíderes políticos que fueron condenados por delitos similares o relacionados con el tráfico de influencias, la corrupción o el uso indebido de su posición política.

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Sarkozy, el espejo europeo

El ejemplo más pragmático y comparable al escenario actual de nuestro país es, probablemente, el de Nicolas Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012. En 2021, el tribunal de París lo declaró culpable de corrupción y tráfico de influencias después de concluir que intentó obtener información confidencial de un magistrado a través de un pacto de favores. La justicia francesa consideró probado que Sarkozy, junto a su abogado, prometió apoyo para un cargo de prestigio a un juez a cambio de datos privilegiados sobre una investigación judicial que afectaba al propio exmandatario.

La condena fue histórica, porque convirtió a Sarkozy en uno de los pocos antiguos jefes del Estado europeos castigados penalmente por este tipo de prácticas. La sentencia inicial fue de tres años de prisión -dos suspendidos- y posteriormente fue confirmada en apelación. En 2024, el máximo tribunal francés ratificó la condena por corrupción y tráfico de influencias.

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La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha tenido un claro protagonista: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer este martes su imputación por parte de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. (Fuente: Congreso, Senado y Europa Press)

Al final, el expresidente francés estuvo en prisión un total de 20 días en un módulo especial de la cárcel parisina de La Santé, destinada a internos vulnerables y conocida mediáticamente en Francia como el “pabellón VIP”. Allí, Sarkozy convirtió ese periodo en un ejercicio de análisis personal y escritura que dio lugar a su libro Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero).

“La cárcel fue para mí una prueba que intenté aprovechar al máximo. Se suele decir que se aprende a cualquier edad. Es cierto, porque aprendí mucho en [la prisión de] La Santé, tanto sobre los demás como sobre mí mismo”, escribió en el libro de 216 páginas, en el que relata cómo el encierro reforzó su dimensión introspectiva, y afirma que “al igual que en el desierto, la vida interior se fortalece en la cárcel”.

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El caso de Lula y la condena que no prosperó

El siguiente nombre es el del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aunque su situación judicial es más compleja. Lula fue condenado en varios procedimientos relacionados con la macrocausa Lava Jato, una enorme investigación sobre corrupción política y empresarial en Brasil. Por esto, pasó más de 500 días en prisión tras ser acusado de recibir beneficios indebidos vinculados a constructoras implicadas en contratos públicos.

Sin embargo, a diferencia del caso Sarkozy, las condenas contra Lula fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo brasileño. La justicia concluyó que el tribunal que lo juzgó inicialmente no tenía jurisdicción adecuada y posteriormente también se cuestionó la imparcialidad del juez responsable del caso. Como consecuencia, Lula recuperó sus derechos políticos, e incluso regresó a la presidencia del país.

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Aquí la diferencia está en que una imputación no siempre es el final de una historia judicial y política. Mientras Sarkozy mantiene una condena firme por tráfico de influencias, el caso de Lula deja claro que un proceso penal de enorme impacto puede acabar siendo desmontado judicialmente años después.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, habla con los periodistas tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El rastro de la corrupción en Perú

Otro precedente internacional es el de Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Aunque no fue condenado específicamente por tráfico de influencias en el mismo sentido que en España o Francia, sí recibió varias sentencias relacionadas con corrupción, abuso de poder y desvío de recursos públicos. Su gobierno terminó asociado a una compleja red de sobornos y manipulación institucional articulada junto a su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.

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Y, en la misma línea, aparece Alejandro Toledo, condenado a más de 20 años de cárcel en el marco del escándalo internacional de Odebrecht, que destapó pagos millonarios a líderes políticos latinoamericanos a cambio de contratos de obra pública. En estos casos, aunque jurídicamente el delito pueda recibir otras denominaciones -soborno, cohecho o corrupción agravada-, el fondo sigue siendo el aprovechamiento de la influencia política para obtener ventajas privadas.