Las 4 plantas de interior que dan flores en primavera

Plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primavera es una de las épocas del año más interesantes para la jardinería. Esto se debe, entre otros factores, a la combinación de una temperatura ideal para la mayoría de especies y al aumento de las horas de luz respecto al invierno.

Además, es la época de floración de muchas plantas, lo que convierte a esta estación en un momento clave para disfrutar de colores más vivos, sobre todo en jardines y balcones. Sin embargo, no todo el mundo dispone de estos espacios en su casa.

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Si eres una de esas personas, no te preocupes. Si quieres decorar tu casa con flores, hay varias plantas de interior que pueden hacer brillar cualquier estancia sin necesidad de recurrir a un espacio exterior.

Orquídea rosa

Orquídea rosa en maceta. (Unsplash)

La orquídea rosa es una de las plantas de interior más apreciadas por su elegancia y la intensidad de sus flores. Su floración suele producirse principalmente en primavera, aunque puede prolongarse durante varias semanas si las condiciones son adecuadas.

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Para desarrollarse correctamente, necesita una temperatura suave y estable, idealmente entre los 18 y 25 ºC, evitando siempre los cambios bruscos y las corrientes de aire. Es una planta que agradece la luz, pero no la exposición directa al sol, ya que podría dañar sus hojas y flores. En cuanto a sus cuidados, necesita un riego moderado, dejando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos, y es recomendable utilizar un ambiente con cierta humedad.

Begonia benariensis

Es una planta de interior muy apreciada por la intensidad de sus colores y su capacidad de florecer durante largos periodos, especialmente en los meses de primavera y verano, cuando la luz es más abundante.

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Foto de una begonia roja. (Magnific)

No tolera bien las temperaturas extremas, por lo que su rango ideal se sitúa entre los 18 y 22 ºC. Es muy sensible al frío y a los cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar tanto a sus hojas como a sus flores.

En cuanto a la luz, necesita espacios muy luminosos pero siempre sin sol directo, ya que la exposición prolongada puede quemar su follaje. Respecto al riego, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando el encharcamiento, ya que sus raíces son especialmente sensibles al exceso de agua.

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Geranio

El geranio es una de las plantas más populares tanto en balcones como en interiores muy luminosos. Sus flores aparecen especialmente en primavera y pueden durar durante gran parte del verano si está en las condiciones necesarias.

Geranios. (Adobe Stock)

Es una planta que necesita mucha luz, incluso varias horas de sol directo al día, lo que favorece una floración más intensa. En cuanto a la temperatura, se desarrolla bien en ambientes templados y no tolera bien el frío intenso ni las heladas. Respecto a los cuidados, requiere riegos moderados, dejando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar el exceso de humedad.

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Jazmín de Madagascar

El jazmín de Madagascar es una planta trepadora de interior que destaca por sus flores blancas y aromáticas. Necesita un espacio muy luminoso, pero sin sol directo intenso. Se desarrolla mejor en temperaturas templadas, idealmente entre 17 y 20 ºC, y es especialmente sensible al frío y a los cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a los cuidados, requiere riegos regulares durante la época de crecimiento, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo sin encharcar. También agradece ambientes con cierta humedad y un soporte donde pueda trepar.

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