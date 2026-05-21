España

Las 4 plantas de interior que dan flores en primavera

Son alternativas interesantes para las casas que no tengan jardín

Guardar
Google icon
Un rincón de salón con paredes claras, plantas en macetas: violeta africana rosa, helecho, planta araña, calathea y zamioculca. Ventana al fondo.
Plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primavera es una de las épocas del año más interesantes para la jardinería. Esto se debe, entre otros factores, a la combinación de una temperatura ideal para la mayoría de especies y al aumento de las horas de luz respecto al invierno.

Además, es la época de floración de muchas plantas, lo que convierte a esta estación en un momento clave para disfrutar de colores más vivos, sobre todo en jardines y balcones. Sin embargo, no todo el mundo dispone de estos espacios en su casa.

PUBLICIDAD

Si eres una de esas personas, no te preocupes. Si quieres decorar tu casa con flores, hay varias plantas de interior que pueden hacer brillar cualquier estancia sin necesidad de recurrir a un espacio exterior.

Orquídea rosa

Orquídea en maceta.
Orquídea rosa en maceta. (Unsplash)

La orquídea rosa es una de las plantas de interior más apreciadas por su elegancia y la intensidad de sus flores. Su floración suele producirse principalmente en primavera, aunque puede prolongarse durante varias semanas si las condiciones son adecuadas.

PUBLICIDAD

Para desarrollarse correctamente, necesita una temperatura suave y estable, idealmente entre los 18 y 25 ºC, evitando siempre los cambios bruscos y las corrientes de aire. Es una planta que agradece la luz, pero no la exposición directa al sol, ya que podría dañar sus hojas y flores. En cuanto a sus cuidados, necesita un riego moderado, dejando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos, y es recomendable utilizar un ambiente con cierta humedad.

Begonia benariensis

Es una planta de interior muy apreciada por la intensidad de sus colores y su capacidad de florecer durante largos periodos, especialmente en los meses de primavera y verano, cuando la luz es más abundante.

Una planta muy apreciada en decoración de interior
Foto de una begonia roja. (Magnific)

No tolera bien las temperaturas extremas, por lo que su rango ideal se sitúa entre los 18 y 22 ºC. Es muy sensible al frío y a los cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar tanto a sus hojas como a sus flores.

En cuanto a la luz, necesita espacios muy luminosos pero siempre sin sol directo, ya que la exposición prolongada puede quemar su follaje. Respecto al riego, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando el encharcamiento, ya que sus raíces son especialmente sensibles al exceso de agua.

Geranio

El geranio es una de las plantas más populares tanto en balcones como en interiores muy luminosos. Sus flores aparecen especialmente en primavera y pueden durar durante gran parte del verano si está en las condiciones necesarias.

Geranios. (Adobe Stock)
Geranios. (Adobe Stock)

Es una planta que necesita mucha luz, incluso varias horas de sol directo al día, lo que favorece una floración más intensa. En cuanto a la temperatura, se desarrolla bien en ambientes templados y no tolera bien el frío intenso ni las heladas. Respecto a los cuidados, requiere riegos moderados, dejando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar el exceso de humedad.

Jazmín de Madagascar

El jazmín de Madagascar es una planta trepadora de interior que destaca por sus flores blancas y aromáticas. Necesita un espacio muy luminoso, pero sin sol directo intenso. Se desarrolla mejor en temperaturas templadas, idealmente entre 17 y 20 ºC, y es especialmente sensible al frío y a los cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a los cuidados, requiere riegos regulares durante la época de crecimiento, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo sin encharcar. También agradece ambientes con cierta humedad y un soporte donde pueda trepar.

Temas Relacionados

JardineríaFloresPlantasEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

Los datos muestran una adopción desigual por país y por perfil socioeconómico, siendo más frecuente el uso entre jóvenes, personas con mayor nivel educativo, directivos y profesionales

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

Así funciona la estafa del fotógrafo falso con la que te roban la cartera sin que te des cuenta: aparecen en monumentos famosos y actúan como distracción

La policía alerta de una técnica organizada que se aprovecha de la confianza y el despiste de los visitantes

Así funciona la estafa del fotógrafo falso con la que te roban la cartera sin que te des cuenta: aparecen en monumentos famosos y actúan como distracción

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Suma más de 1,5 millones de trabajadores, lidera el crecimiento laboral en España y dispara la contratación femenina y extranjera

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

ECONOMÍA

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado considerando que carece de competencias y duplica el registro autonómico

DEPORTES

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas