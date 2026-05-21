Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Máximo Huerta y su madre, Clara, en una imagen de las redes sociales del escritor. (Instagram)

Un día, la madre de Máximo Huerta (Utiel, 1971), escritor, periodista y expolítico —ministro de Cultura por siete días— le espetó que dónde estaba su hermano. “Podría ser una frase normal, cotidiana, vulgar incluso; de no ser porque soy hijo único desde hace cincuenta y tres años”, se explaya en el texto. Así, tal cual, arranca su nueva novela, Mamá está dormida (Planeta), publicada el pasado enero, un road trip entre una madre, que padece alzhéimer, y su hijo, que ejerce de su cuidador.

Convertido en una de las voces más reconocibles de la narrativa comercial de nuestro país, Huerta ha desarrollado una trayectoria literaria paralela a la televisión —con etapas en Informativos Telecinco o El programa de Ana Rosa— gracias a novelas como Con el amor bastaba, No me dejes (Ne me quitte pas) o Adiós, pequeño, galardonada con el Premio Fernando Lara en 2022. En muchas de sus obras aparecen temas como la nostalgia, la memoria o los vínculos familiares, una línea que vuelve a atravesar su último libro.

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En Adiós, pequeño, de corte autobiográfico —o más bien autoficcional—, Huerta ya se abría en canal para acompañar a su madre enferma a través de los recuerdos y de su universo familiar. Sin embargo, en Mamá está dormida, Huerta apuesta por volver a acercarse al alzhéimer, aunque en esta ocasión haciéndolo desde la ficción, tal y como se ha encargado de confirmar el propio autor en entrevistas.

Máximo Huerta en el programa 'El camino a casa'. (La Sexta)

Pero es a través de la pregunta inicial mencionada donde nace el corazón del libro. “¿Será cierto o se trata de una alucinación? ¿Cómo podría cambiarle esto la vida? ¿Pesan más los recuerdos borrosos de su madre o las certezas que afloran entre las grietas de sus discusiones?“, reza la sinopsis.

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En el adelanto difundido por la editorial, el protagonista comienza entonces a cuestionarse si la enfermedad de su madre está deformando los recuerdos o si, por el contrario, existe un secreto familiar que ha permanecido oculto. “El olvido y la demencia están inundándolo todo, y empieza a ser complicado entrar a pasear en algunas estancias de su memoria”, narra el protagonista.

Madre e hijo emprenden entonces un viaje en autocaravana hasta Vera de Bidasoa, un pueblo del norte de Navarra donde Aurora vivió de joven bajo la influencia de la Sección Femenina franquista. El trayecto sirve al autor para reconstruir la memoria de su protagonista y explorar cómo el alzhéimer altera no solo los recuerdos de quien lo padece, sino también la vida de quienes permanecen a su alrededor.

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El reflejo de la obra de Huerta con su madre

Tal y como contó el escritor en A solas con, el pódcast de Vicky Martín Berrocal el pasado mes de marzo, la enfermedad de su madre ha marcado profundamente su vida en los últimos años. Después de décadas centrado en su carrera periodística y televisiva, Huerta decidió regresar al interior de Valencia para dedicarse por completo a cuidarla. “Ella es ahora mi prioridad”, vino a resumir durante la conversación.

El deterioro de la salud de su madre se aceleró en 2020, cuando en apenas unos meses sufrió un tumor en el ojo, una rotura de cadera y un agravamiento del alzhéimer. A partir de entonces, el escritor asumió el papel de cuidador principal, una experiencia que ha terminado impregnando también su literatura.

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