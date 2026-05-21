El Tribunal Supremo anula el registro único de alquileres turísticos porque considera que el Estado carece de competencias para crearlo

Fachada del Tribunal Supremo, a 20 de junio de 2022, en Madrid. (Carlos Luján./ Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dictado la anulación del registro único estatal de arrendamientos de corta duración que había diseñado el Gobierno central como herramienta de control sobre pisos turísticos ofrecidos en plataformas online. Según la resolución judicial, el Estado no dispone de competencia para imponer un censo nacional que duplica registros autonómicos ya existentes sobre inmuebles destinados al alquiler turístico, cuya regulación compete a cada comunidad autónoma, y no al Gobierno central.

El Tribunal Supremo ha resuelto parcialmente el recurso de la Generalitat Valenciana y ha invalidado el registro único de arrendamientos creado en virtud del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre. Este registro se planteó para que los arrendadores obtuvieran un número identificativo a través del Colegio de Registradores, pero la sentencia estima que esta inscripción es responsabilidad exclusiva de cada comunidad autónoma. El dato clave de la resolución es que el Supremo considera que el censo estatal invade competencias autonómicas, un argumento que ha sido central en los recursos presentados por varias administraciones autonómicas.

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A pesar de la anulación del censo nacional, la sentencia mantiene plenamente vigente el resto de la normativa estatal, incluidas las reglas sobre la ventanilla única digital de arrendamientos, así como las obligaciones de las plataformas en línea para comunicar información y participar en el intercambio de datos estadísticos, según detalla el propio Tribunal Supremo. La función principal del registro único era proporcionar un número identificativo a los inmuebles comercializados a través de plataformas online, pero no implicaba la inscripción de contratos ni alteraba la titularidad.

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