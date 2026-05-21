La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Un trabajador de la construcción en un andamio en el Banco de España. REUTERS/Andrea Comas

La construcción atraviesa uno de sus mejores momentos laborales de los últimos años. El sector ya emplea a más de 1,53 millones de personas en España, lidera el crecimiento del empleo por delante de la industria y los servicios y se consolida como uno de los grandes motores económicos del país. Sin embargo, detrás de estas cifras históricas emerge una amenaza que preocupa cada vez más a empresas y patronales: la falta de relevo generacional.

Así lo refleja la última Radiografía del empleo en el sector de la construcción 2025, publicada por el Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción. El informe, elaborado a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, dibuja un mercado laboral en expansión, pero también envejecido y con crecientes dificultades para atraer jóvenes.

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El estudio sitúa a la construcción como el sector con mayor crecimiento del empleo en España durante el último año. La ocupación aumentó un 4,5% respecto a 2024, por encima de la industria (4,1%), los servicios (2,2%) y la agricultura (1,5%). Actualmente, la construcción representa ya el 6,9% del total de trabajadores ocupados del país.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta de Población Activa. Media anual.

Más empleo, pero trabajadores cada vez más mayores

El gran desafío del sector está en la edad de sus profesionales. La media de edad alcanza ya los 45,1 años, casi tres años más que hace una década. El grueso de trabajadores se concentra entre los 30 y los 54 años, mientras que los menores de 30 apenas representan el 10,8% del total.

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Aunque el número de jóvenes empleados en construcción creció un 9,7% respecto al año pasado, el ritmo sigue siendo insuficiente para compensar la futura salida masiva de trabajadores veteranos. El informe advierte de que el 22% de los ocupados actuales se jubilará en los próximos diez años.

Solo en un plazo de cinco años abandonarán el mercado laboral más de 139.000 trabajadores del sector, una situación que amenaza con agravar la ya conocida escasez de mano de obra especializada. Empresas y organizaciones sectoriales llevan tiempo alertando de las dificultades para cubrir vacantes en oficios clave como albañilería, fontanería, climatización o electricidad.

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La falta de relevo preocupa especialmente en un contexto marcado por el aumento de la actividad constructora, los planes de vivienda pública, la rehabilitación energética y las inversiones vinculadas a fondos europeos.

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Las mujeres avanzan, pero siguen siendo minoría

Otro de los cambios más relevantes que detecta el estudio es el crecimiento de la presencia femenina. Aunque nueve de cada diez trabajadores siguen siendo hombres, las mujeres ya representan el 9,9% del empleo total en construcción.

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El avance femenino está creciendo a un ritmo muy superior al masculino. Mientras el empleo entre hombres aumentó un 3,5%, la ocupación femenina se disparó un 15,3% en el último año.

El sector intenta desde hace años romper con su imagen tradicionalmente masculinizada y atraer perfiles más diversos, especialmente en áreas técnicas, de gestión y especialización industrial. La digitalización, la industrialización de procesos y la modernización de las obras están facilitando una transformación paulatina del perfil profesional.

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Sin embargo, las cifras todavía muestran una fuerte desigualdad estructural. Algunas ocupaciones continúan prácticamente copadas por hombres, aunque empiezan a aparecer cambios en determinados puestos vinculados al transporte, la gestión de obra y las instalaciones técnicas.

El peso creciente de los trabajadores extranjeros

La construcción también se sostiene cada vez más sobre mano de obra extranjera. El informe revela que 386.507 trabajadores del sector son de origen extranjero, lo que equivale al 25,3% del total de ocupados.

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El crecimiento anual de este colectivo fue del 10%, muy por encima de la media nacional. Además, el porcentaje de extranjeros en construcción supera ampliamente al del conjunto de la economía española, donde representan el 15,7%.

Tres de cada cuatro trabajadores extranjeros proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea. Los sudamericanos constituyen el principal grupo, seguidos por trabajadores europeos. Marruecos y Rumanía destacan como los principales países de origen y concentran más del 30% de toda la población extranjera empleada en el sector.

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La presencia internacional es especialmente elevada en determinadas ocupaciones. Los peones de construcción son el perfil con mayor porcentaje de trabajadores extranjeros, alcanzando el 55% del total.

Formación: la FP gana terreno

El informe también pone el foco en el nivel formativo de los trabajadores. Más de la mitad de los ocupados en construcción tiene estudios equivalentes a la primera etapa de Educación Secundaria o inferiores.

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Pese a ello, el peso de la formación profesional continúa creciendo. El 36,8% de los trabajadores cuenta ya con titulaciones profesionales, certificados de profesionalidad o estudios universitarios.

Dentro de este grupo destacan especialmente los titulados en Formación Profesional, que representan casi dos tercios de los trabajadores cualificados. Además, los certificados de profesionalidad registraron el mayor incremento anual, con un crecimiento del 44,9%.

La evolución confirma el cambio de perfil que vive la construcción, cada vez más orientada hacia la especialización técnica, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la digitalización de procesos.

Contratos indefinidos y auge de autónomos

La estabilidad laboral es otra de las características que refleja el informe. El 85,7% de los asalariados del sector cuenta con contrato indefinido, una cifra muy superior a la temporalidad que históricamente caracterizó a la construcción.

Además, el empleo a tiempo completo domina de forma casi absoluta. El 96% de los trabajadores desarrolla jornadas completas, muy por encima de la media nacional de otros sectores.

El estudio también destaca el fuerte crecimiento del trabajo por cuenta propia. Los autónomos ya representan casi una cuarta parte del empleo total y aumentaron un 9,5% respecto al año anterior.

Entre las ocupaciones más representativas, los albañiles continúan siendo el grupo más numeroso, concentrando el 22,5% de los profesionales del sector. Por su parte, los pintores lideran el trabajo autónomo, mientras que los mecánicos instaladores de climatización encabezan las cifras de contratación indefinida y cualificación profesional.