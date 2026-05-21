El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

Aitana Bonmati celebra tras anotar el primer gol en la final de la Champions ante el Lyon (AP Foto/Alvaro Barrientos, Archivo)

El FC Barcelona Femenino vuelve a disputar una final de Champions este sábado 23 de mayo a las 18:00 en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega). El conjunto azulgrana se verá las caras con uno de sus mayores rivales a nivel europeo, el Olympique Lyonnes, para intentar levantar el que sería su cuarto trofeo.

Tras el tropiezo de la temporada pasada contra el Arsenal, el FC Barcelona buscará tocar de nuevo el cielo europeo con su quinta final consecutiva, seis en total, marcando un hecho que se ha empezado a normalizar y que no es fácil hacer. Como tampoco es sencillo vencer al Olympique Lyonnes, el equipo francés tiene ocho Champions, aunque lleva sin levantar una desde 2022 cuando derrotaron precisamente al conjunto azulgrana.

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Ambos equipos llegan a Oslo en un gran momento. Por un lado, el FC Barcelona ya ha logrado el triplete nacional, después de ganar el pasado fin de semana la Copa de la Reina. Mientras que el Olympique Lyonnes se ha metido, un año más, en la final de los play-off de la liga francesa.

FC Barcelona-Olympique Lyonnes, el Clásico europeo femenino

Para los aficionados al fútbol femenino, el partido entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes, antes llamado Olympique de Lyon, es parte de la historia y también un auténtico “Clásico”. Ambos equipos se han enfrentado previamente en tres finales europeas, con un balance de dos victorias para las francesas y una para las catalanas.

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Ada Hegerberg celebrando un gol contra el Barcelona en 2019 (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

2019 es el año marcado en el calendario para el Barcelona por ser la primera vez que disputaban una final europea y también por ser el momento en el que se produjo ese cambio. Cayeron derrotadas ante el Lyon, pero el “no hay distancia” que verbalizó Alexia Putellas después de aquel partido simbolizó el camino de un equipo que pasaría a la historia. En 2021, levantaron su primera Champions contra el Chelsea.

Al año siguiente, se volvían a ver las caras en Turín con su bestia negra, en una nueva final que parecía tener muchos puntos a favor para el Barcelona. Sin embargo, perdieron, de nuevo, 3-1, mientras veían a las francesas consolidar su octava Champions y robarles el título de “reinas de Europa”. A partir de ese momento, el Barça siguió trabajando e invirtiendo en una plantilla que se convirtió en una de las mejores de Europa y del Mundo.

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En 2023, el FC Barcelona consiguió su segunda Champions ante el Wolfsburgo y, en 2024, se enfrentaron, otra vez, al Lyon en una nueva final donde la revancha se olía a distancia. La venganza se transformó en forma de victoria, ante un San Mamés teñido de azulgrana, y ganaron a su bestia negra con dos tantos de sus estrellas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Aitana Bonmatí contó el divertido cruce mantenido con el argentino en la ceremonia

Esta temporada, las culés tienen la oportunidad de volver a tener esa “revancha” ante las francesas, pero también de quitarse la herida de la derrota de la temporada pasada ante el Arsenal, quién le arrebató su cuarta final. El escenario es perfecto, el número también: cuarta Champions como cuarto título del año.

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Una oportunidad para curar la herida de Lisboa

El 24 de mayo de 2025 quedó marcado en la memoria de los aficionados azulgranas como el día en el que sufrieron una derrota muy amarga. Llegaban como favoritas a la final de Champions contra un Arsenal que se colaba por primera vez en 18 años y que demostró estar al nivel de las grandes de Europa.

Stina Blackstenius arrebataba el sueño europeo y las inglesas, encabezadas por una Mariona Caldentey que había abandonado el club blaugrana el año anterior, se impusieron y demostraron por qué merecían estar ahí. Habían vencido al temible Lyon en semifinales y también lo hicieron ante el Barcelona.

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Kim Little y Leah Williamson levantando el trofeo de la Champions para el Arsenal en 2025 (REUTERS/Pedro Nunes)

Esto supuso una herida en las culés, pero la ambición pesó más y han vuelto a colarse en una final para curarse la herida de Lisboa. Una temporada complicada a nivel financiero, no en lo deportivo, y con el futuro de Alexia Putellas todavía en el aire o con Mapi León y Ona Batlle abandonando el club, muy probablemente, este verano.

El Olympique Lyonnes, por su parte, llega fuerte y con la confianza de haberse tomado su revancha particular contra el actual campeón, el Arsenal. Las francesas remontaron las semifinales en su casa dejando atrás al equipo ‘gooner’. Lo hacen con Jonatan Giráldez a los mandos, quien fuera el entrenador del Barcelona en las dos últimas Champions ganadas. Un AS bajo la manga que las de Lyon querrán utilizar para levantar la novena.

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Oslo será testigo del sueño europeo y del sentimiento de desear ser el equipo más fuerte del continente. Cada uno con sus virtudes y sus debilidades pondrán sobre el césped el mejor partido de fútbol femenino que se puede disfrutar a nivel de clubes.