“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

Mensajes de Zapatero (Infobae España)

Las conversaciones de los protagonistas de la trama que sitúa en el “vértice” de una red internacional a Zapatero que recoge el sumario de la Audiencia Nacional dejan constancia del intercambio de influencias que facilitó el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra.

En el sumario al que ha tenido acceso Infobae, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que la estructura jerarquizada de tráfico de influencias presuntamente “liderada” por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue informada de la concesión del préstamo a Plus Ultra cerca de un mes antes de su aprobación definitiva.

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Para llegar al “Sí, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”, se suceden una serie de llamadas, encuentros y estrategias para llegar a que Zapatero ayude a que se conceda a la aerolínea el rescate.

Avión de la aerolínea Plus Ultra y una imagen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae con imágenes de Plus Ultra y Nacho Frade / Europa Press)

El inicio de las conversaciones habría empezado, según el juez, el 23 de marzo de 2020, cuando Rodolfo Reyes, por entonces consejero de Plus Ultra, busca ayuda o colaboración para acceder a las ayudas públicas que preparaba el Gobierno. Rodolfo Reyes le dice a un intermediario identificado en el auto como Palomero que necesitan llegar a las ayudas y le pregunta qué se le ocurre a nivel politico. Palomero le responde que cree que puede llegar a Ábalos:

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Rodolfo Reyes: “Necesitamos llegar a las ayudas (...) A ver que se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas”.

Palomero: “Tocamos a Abalos”

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El 30 de marzo de 2020 Rodolfo Reyes manifiesta a Julio Martínez Sola - presidente de la aerolínea- , que está buscando vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios. Aquí es cuando entra en juego Ramón Gordils -embajador de Venezuela en Noruega- con el objetivo de sondear un posible acceso al expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Rodolfo Reyes: “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby politico Plus Ultra Lineas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento”.

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Ramón Gordils: “Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP”.

Es aquí cuando Julio Martínez Sola afirma: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.. .

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La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente, que finalmente concedió una ayuda a la aerolínea de 53 millones de euros.

Para el juez, estos hechos pueden ser calificados como un delito de tráfico de influencias de los articulo 428 a 430 del Código Penal, que sanciona la conducta de quien influye en un funcionario o autoridad o en otra persona que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica, con la finalidad de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.

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El “lacayo” de Zapatero, Julio Martínez

Pasan unas semanas, más de un mes, y el 28 de abril Rodolfo Reyes expresa a Martínez Sola haber conseguido acceso a Zapatero y le requier para que llame a Manuel Fajardo, al que los investigadores denominan como “el hombre de Zapatero en Venezuela”.

Rodolfo Reyes: “Acaba de hacerse el puente con ZP”.

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Julio Martinez Sola: “Aunque sea pagando un poquitín”.

Rodolfo Reyes: “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramon Gordils”

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El contacto se produjo, siguiendo las conversaciones contenidas el sumario, dos días después. Rodolfo Reyes manifiesta a Ramón Gordils que Julio Martínez Sola habló 11 minutos con Zapatero y requiere a Gordils para que le pregunte a Zapatero. Rodolfo Reyes: “Julio hablo con ZP 11 min. Le explicó todo (...) luego cuando tu puedas, le preguntas”. Ramón Gordils: “Sí, tranquilo... Ya nos enteraremos”

La resolución judicial recoger que ya en mayo, Roberto Roselli Miele -director financiero de Plus Ultra- informa a Julio Martínez Martinez -hombre de confianza de Zapatero y al que se le atribuye el papel de responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos- de los problemas económicos que presenta la aerolínea. También comienza a hablar sobre la reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros que, añadidos a otros problemas, han ocasionado que las necesidades de caja se cubran a corto plazo y que “precisan de financiación por un importe de 15 millones de euros”.

Según indica, lo han solicitado a entidades financieras y no han obtenido respuesta. Efectivamente, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Plus Ultra solicitó a diversas entidades finanicieras préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficiál (ICO), sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas por las citadas entidades financieras.

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

El auto recoge una carta de Roselli dirigida directamente al vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, solicitan su ayuda para la obtención de un crédito ICO para Plus Ultra Líneas Aéreas.

La “mordida” de la “finance boutique”

Roselli también menciona en posteriores ocasiones que no habla directamente con Zapatero sino con su “lacayo”, Julio Martínez Martínez, y que este le habló a Martínez Sola de la estructura mercantil - a la que se refiere como “finance boutique”- que habían montado, señalando Roselli que a través de esta cobrarían las “mordidas”.

Rodolfo Reyes: “¿Vas estar en la conversación con Zapatero? Roberto Roselli: “No con él directo. Hablo con un lacallo [sic] (...) Pues ya le dijo a Julio que montaron su ‘finance boutique’. Así que por ahí vendrá la mordida”.

En otra conversación posterior, Rodolfo Reyes pregunta a Roberto Roselli si “la boutique financiera” puso un precio a sus servicios, a lo que Roselli responde que todavía no, pero que (Julio Martínez Martínez) habló de la “boutique” y que si sacan algo vale la pena pagar.

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Matias Chiofalo - Europa Press)

Pasa un mes y el 21 de julio, las reuniones siguen avanzando mientras que, en paralelo, intentan reunirse con el Ministerio de Transportes liderado por José Luis Ábalos y su asesor Koldo, al que llaman “el amigo”. Es justo en esa fecha, al día siguiente, cuando consta un mensaje de Solá y Roselli, en el que se indica cómo fue una reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. En ese mensaje, especifican que el papel del ministerio será hablar bien de las compañías optantes a la ayuda pública y que eso lo tienen asegurado. “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógiamente, se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes: El papel del ministerio será únicamente “hablar” bien de las compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto [Roselli] y Julio [Martínez Sola]” A lo que Rodolfo Reyes responde: “Si ‘bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.

En el auto de imputación del expresidente, el magistrado destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021.

En esa fecha, dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda de la SEPI a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo.

De lo investigado, el juez deduce que la influencia ejercida por esa estructura liderada por Zapatero no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

El instructor señala que concurren por tanto los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.

En esta estructura de tráfico de influencias, presuntamente liderada por Zapatero, según el juez, Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, desempeñaría un papel destacado en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente del Gobierno y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros “para justificar el trasvase de fondos” a Zapatero y su entorno.

La gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este.

Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis.