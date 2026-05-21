Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la sede del Ministerio. Alberto Ortega / Europa Press

La crisis de la vivienda ha unido al Gobierno y a las comunidades autónomas que han alcanzado este jueves un acuerdo unánime para poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa que movilizará 7.000 millones de euros y que triplica la inversión del anterior programa estatal.

El pacto, rubricado en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, supone uno de los mayores consensos institucionales de los últimos años en materia de vivienda y llega en un momento de máxima presión social por el encarecimiento del alquiler y la dificultad de acceso a una vivienda asequible.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, celebró el respaldo conjunto de todas las autonomías y defendió que el acuerdo representa “un poderoso mensaje” para la ciudadanía, al demostrar que administraciones de distinto signo político son capaces de colaborar ante el que considera el principal problema de los españoles.

A su juicio, “este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo”.

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El Ejecutivo considera que el respaldo unánime puede marcar “un punto de inflexión” en la relación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, especialmente en la aplicación de la Ley de Vivienda y de las medidas destinadas a contener los precios del alquiler y combatir la especulación inmobiliaria.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Un acuerdo tras meses de negociación

El consenso alcanzado no ha estado exento de tensiones. Minutos antes del inicio de la Conferencia Sectorial, la ministra expresó su confianza en cerrar el acuerdo después de meses de conversaciones técnicas y políticas.

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Según explicó, el Ministerio ha mantenido cerca de una treintena de reuniones con administraciones, entidades sociales y representantes del sector inmobiliario.

Además, el departamento de Vivienda asegura haber recibido alrededor de 400 propuestas de organizaciones sociales, sindicatos y agentes empresariales durante el proceso de elaboración del plan. El objetivo, subrayan desde el Ejecutivo, era construir una herramienta “estable y útil” para afrontar una crisis habitacional que afecta especialmente a jóvenes y familias vulnerables.

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La ministra insistió en que las políticas de vivienda requieren continuidad y estabilidad más allá de los ciclos electorales. “Nuestro trabajo no depende del calendario electoral”, afirmó, defendiendo la necesidad de consolidar las medidas hasta 2027 para garantizar resultados visibles en el mercado inmobiliario.

El PP respalda los fondos, pero mantiene reservas

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el apoyo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que finalmente votaron a favor del reparto económico del plan pese a sus críticas previas.

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El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domingo, confirmó antes de la reunión que las autonomías populares respaldarían el reparto de fondos, aunque mostró su rechazo tanto al contenido como al procedimiento empleado por el ministerio.

Las comunidades del PP consideran que algunos aspectos del plan invaden competencias autonómicas y no descartan acudir al Tribunal Supremo para recurrir determinadas medidas. Pese a ello, optaron por apoyar la financiación para evitar bloquear recursos destinados a políticas de vivienda en sus territorios.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Más inversión pública y vivienda asequible

El nuevo Plan Estatal de Vivienda parte de una idea central: incrementar de manera significativa la inversión pública para ampliar el parque de vivienda asequible y protegida en España.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de abril establece que el 60% de la financiación será aportado por el Gobierno central, mientras que el 40% restante correrá a cargo de las comunidades autónomas.

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El Ejecutivo defiende que esta fórmula permitirá multiplicar por tres los recursos disponibles para las autonomías y acelerar políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda.

Del total de los 7.000 millones previstos, un 40% se destinará a nueva construcción de vivienda pública y protegida. Otro 30% irá dirigido a programas de rehabilitación y mejora del parque residencial, mientras que el 30% restante se dedicará a ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda.

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La ministra Rodríguez defendió que el problema habitacional no podrá resolverse únicamente con ayudas al alquiler y subrayó la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible mediante la construcción de nuevos inmuebles, la movilización de viviendas vacías y la adquisición de inmuebles ya existentes para incorporarlos al parque público.

Blindaje frente a la especulación

Entre las principales novedades del plan destaca el blindaje permanente de la vivienda pública y protegida. El Gobierno pretende evitar que estas promociones puedan acabar descalificadas y vendidas posteriormente a precios de mercado, una práctica que durante décadas redujo considerablemente el parque público disponible.

La nueva regulación también incorpora una cláusula antifraude para reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación. Las viviendas deberán asignarse mediante criterios “objetivos, medibles y trazables”, con sistemas de control reforzados por parte del Ministerio.

La medida llega después de las polémicas surgidas en algunos municipios, como el caso de Alicante, donde se cuestionaron procedimientos de adjudicación de vivienda pública. El Ejecutivo quiere impedir irregularidades y reforzar la confianza ciudadana en los sistemas de acceso a vivienda protegida.