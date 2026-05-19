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Jonathan Andic paga una fianza de un millón de euros y elude la prisión provisional por la muerte de su padre

El investigado ya ha salido del juzgado y queda en libertad con tres medidas cautelares

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Jonathan Andic paga una fianza de un millón de euros y elude la prisión provisional por la muerte de su padre
Jonathan Andic paga una fianza de un millón de euros y elude la prisión provisional por la muerte de su padre

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, ha quedado en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros. La jueza de Martorell (Barcelona) había decretado su ingreso en prisión provisional, con posibilidad de eludirla mediante el pago de dicha fianza, como presunto responsable de la muerte del empresario.

Además, se le han impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. El pago de la fianza se ha efectuado lo antes posible con el objetivo de evitar que Andic tuviera que pasar la noche en el centro penitenciario.

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El investigado ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, donde fue trasladado en torno a las 12:30 horas. Durante su comparecencia, Jonathan Andic solo respondió a las preguntas formuladas por su abogado.

La Fiscalía había solicitado prisión provisional bajo fianza, medida que posteriormente fue acordada por la jueza. Tras su declaración, Andic fue conducido a los calabozos de los juzgados esposado, mientras la magistrada deliberaba sobre su situación procesal.

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Mientras el investigado permanecía en dependencias judiciales, su familia difundió un comunicado en su defensa en el que afirma que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él” y reclama el respeto al principio de presunción de inocencia. Asimismo, asegura que su convencimiento sobre su inocencia es absoluto y confía en que la investigación lo confirmará.

La familia de Jonathan Andic afirma que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él. (Reuters)
La familia de Jonathan Andic afirma que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él. (Reuters)

Evolución de la investigación policial

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2024, cuando padre e hijo realizaban una ruta de senderismo por las Coves del Salnitre, en Montserrat. Según la investigación, Isak Andic cayó por un desnivel de más de 100 metros mientras se encontraba a solas con su hijo.

La investigación de los Mossos d’Esquadra se inició ese mismo día. En un primer momento, tras la inspección de la zona, la autopsia preliminar y la declaración del hijo, los agentes concluyeron que los indicios apuntaban a un accidente. Por ello, en enero de 2025 la jueza archivó provisionalmente la causa al no apreciar indicios de criminalidad.

Sin embargo, la situación dio un giro semanas después, cuando la magistrada decidió reabrir el caso tras recibir una ampliación de los atestados elaborados por los Mossos d’Esquadra. En marzo de 2025, y tras el estudio de esta nueva documentación, el juzgado ordenó formalmente la reapertura de la investigación.

En octubre de 2025, Jonathan Andic pasó a tener la condición formal de investigado. (Reuters)
En octubre de 2025, Jonathan Andic pasó a tener la condición formal de investigado. (Reuters)

Meses más tarde, en octubre de 2025, Jonathan Andic pasó a tener la condición formal de investigado, lo que permitió a los agentes ampliar las diligencias e incorporar nuevas líneas de análisis, entre ellas el acceso a su teléfono móvil y el examen de su contenido. Según publicó entonces El País, esta decisión se adoptó tras detectarse determinadas contradicciones entre las declaraciones ofrecidas el día del accidente y otra realizada a finales de enero.

Las sospechas policiales se han centrado en varias inconsistencias en su relato, entre ellas el lugar exacto en el que se encontraba en el momento de la caída, el punto donde estacionó el vehículo o si llegó a tomar fotografías durante la excursión. Además de la dificultad del sendero.

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