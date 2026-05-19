Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal (EFE/JuanJo Martín)

Dani Carvajal anunciaba este lunes su salida del Real Madrid tras no llegar a un acuerdo con el club para renovar su contrato. No hubo sorpresas. Era algo que cabría esperar dada su escasa participación durante la temporada, prácticamente testimonial. Su marcha supone un cambio de ciclo. El fin de una era, una generación de jugadores que ganaron cinco Champions. Seis tiene el de Leganés, compartiendo trono con Paco Gento, Toni Kroos, Luka Modrić y Nacho Fernández como los jugadores del club con más orejonas. Después de 23 años en las filas blancas, a las que llegó siendo un niño, Dani Carvajal se marcha convertido en leyenda.

Carvajal nació el 11 de enero de 1992 en Leganés, Madrid. Su llegada al Real Madrid no se hizo esperar. En el año 2002 aterrizó en el club. Tan solo tenía 10 años. En la categoría de alevín comenzó su carrera junto al club blanco. El 12 de mayo de 2004, fue uno de los encargados de poner la primera piedra de la nueva Ciudad del Real Madrid junto al Presidente de Honor Alfredo Di Stéfano.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento y de la mano del club de Chamartín quemó todas las etapas antes de llegar al primer equipo mientras iba creciendo como persona y futbolista. Ese último paso se resistió un poco. Exactamente un año (el de 2012), el tiempo que pasó cedido en el Bayer Leverkusen. La Bundesliga le permitió ganar la experiencia suficiente para que el club blanco quisiera recuperarlo. Ya entonces se vislumbraba como el canterano de oro. No tardó en demostrar que de verdad lo era.

Dani Carvajal y Alfredo Di Stéfano (imagen del Real Madrid)

En el año 2013 regresó al Real Madrid ya con un puesto en el primer equipo. “Hoy es uno de los días más felices de mi vida, vuelvo a mi casa y a defender el escudo que corre por mis venas”, escribió entonces el jugador en su cuenta de Twitter (ahora X). El día 18 de agosto de 2013 debutó con el primer equipo del Real Madrid en un duelo ante el Real Betis. La joven promesa no tardó en ganarse el puesto y la titularidad. Poco a poco se convirtió en una figura clave del vestuario blanco. Y entonces llegó la capitanía. A partir de entonces, Dani Carvajal se volvió un jugador clave que poco a poco fue formando la leyenda.

PUBLICIDAD

El palmarés de Dani Carvajal

El defensor español ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol europeo gracias a su impresionante palmarés. A lo largo de su carrera, ha conquistado seis Champions con el Real Madrid, en las ediciones de 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22 y 2023-24. Este logro lo sitúa entre un grupo muy reducido de futbolistas capaces de alcanzar esa cifra, ya que solo cinco jugadores lo han conseguido. En la competición de las estrellas, ha disputado 96 partidos y ha celebrado dos goles.

En el ámbito nacional, el lateral ha sumado cuatro títulos de LaLiga defendiendo la camiseta blanca. Obtuvo los campeonatos en las temporadas 2016-17, 2019-20, 2021-22 y 2023-24, acumulando un total de 302 participaciones y contribuyendo con 10 goles. Su rendimiento ha sido clave para el equipo tanto en defensa como en ataque, demostrando regularidad y compromiso a lo largo de las temporadas. En su trayectoria también figuran dos Copas del Rey, obtenidas en los cursos 2013-14 y 2022-23. En este torneo ha jugado 26 partidos, consolidándose como una pieza habitual en las alineaciones del equipo durante los encuentros decisivos de la competición.

PUBLICIDAD

Álvaro Arbeloa se pronunció en rueda de prensa sobre el caso que involucra al número dos del estamento arbitral y los pagos recibidos de un club de fútbol. Destacó que la situación lleva más de veinte años y cuestionó la legalidad de estos hechos, subrayando que el Real Madrid mantiene su postura en defensa de la transparencia en la competición.

El futbolista madrileño ha sumado además cinco Supercopas de Europa (2014-15, 2016-17, 2017-18, 2022-23 y 2024-25), anotando un gol en los seis partidos en los que ha participado en este torneo. Su presencia en el Mundial de Clubes también ha sido relevante: ha jugado nueve veces y ha sumado cinco títulos mundiales, en los años 2015, 2017, 2018, 2019 y 2023. A nivel de Supercopa de España, el lateral ha sumado cuatro trofeos (2017-18, 2019-20, 2021-22 y 2023-24), con 11 partidos disputados y un gol.

Su carrera en el Real Madrid se resume en 450 encuentros oficiales, con 14 goles marcados, 65 asistencias, 119 tarjetas amarillas y dos expulsiones, reflejando su impacto tanto en defensa como en ataque y su longevidad en la élite del fútbol. El niño con el pelo a lo tazón que puso la primera primera de Valdebebas dice adiós al club de su vida convertido en una leyenda.

PUBLICIDAD