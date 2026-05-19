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Última Hora de la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, en directo: primeras reacciones del Gobierno, PSOE y PP

La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. (Lorena Sopêna/Europa Press)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. (Lorena Sopêna/Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado este martes por la Audiencia Nacional ante un presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en un caso de corrupción. La noticia llega tras la resaca electoral en Andalucía y ya ha provocado reacciones en el mundo de la política.

07:19 hsHoy

Plus Ultra, la aerolínea de accionistas venezolanos acusada de emplear dinero del Estado español para blanquear capitales: una historia marcada por los números rojos

Los empresarios Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles se hicieron con la participación mayoritaria de una empresa que nunca logró salir de las pérdidas

Un panel muestra información sobre vuelos de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
Un panel muestra información sobre vuelos de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

“Somos una aerolínea española que empezó a surcar los cielos en julio de 2015, y en junio de 2016 iniciamos nuestras operaciones de vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y ciudades latinoamericanas. Volamos con una tripulación propia cuyo servicio y cercanía son aplaudidos por nuestros pasajeros. Actualmente, operamos entre Madrid y destinos increíbles como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo. También ofrecemos vuelos entre Tenerife y Caracas”. Así se presenta en su página web la aerolínea Plus Ultra, cuyos máximos responsables han sido arrestados este jueves tras una operación sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con la gestión y el rescate público de la empresa. Una empresa que lleva tiempo en el ojo del huracán.

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07:13 hsHoy

El PP pide explicaciones al Gobierno: “El tinglado se desmorona”

La primera reacción del PP ha llegado de la mano del secretario general del partido, Miguel Tellado, quien ha calificado los hechos de “gravedad extrema” y ha pedido al Ejecutivo explicaciones. “No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez [...] El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan”, ha escrito en un mensaje en X publicado minutos después de conocerse la noticia.

07:13 hsHoy

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales: tendrá que declarar el 2 de junio

La Audiencia Nacional investiga el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos por parte del expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a declarar al socialista el 2 de junio. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción.

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