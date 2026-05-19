Última Hora de la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, en directo: primeras reacciones del Gobierno, PSOE y PP

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , ha sido imputado este martes por la Audiencia Nacional ante un presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en un caso de corrupción. La noticia llega tras la resaca electoral en Andalucía y ya ha provocado reacciones en el mundo de la política.

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra . El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a declarar al socialista el 2 de junio. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción.

La primera reacción del PP ha llegado de la mano del secretario general del partido, Miguel Tellado, quien ha calificado los hechos de “gravedad extrema” y ha pedido al Ejecutivo explicaciones. “No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez [...] El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan”, ha escrito en un mensaje en X publicado minutos después de conocerse la noticia.

“Somos una aerolínea española que empezó a surcar los cielos en julio de 2015, y en junio de 2016 iniciamos nuestras operaciones de vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y ciudades latinoamericanas. Volamos con una tripulación propia cuyo servicio y cercanía son aplaudidos por nuestros pasajeros. Actualmente, operamos entre Madrid y destinos increíbles como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo. También ofrecemos vuelos entre Tenerife y Caracas”. Así se presenta en su página web la aerolínea Plus Ultra , cuyos máximos responsables han sido arrestados este jueves tras una operación sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con la gestión y el rescate público de la empresa. Una empresa que lleva tiempo en el ojo del huracán.

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