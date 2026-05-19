Amor y “guerra” en la final de la Champions: Mapi León e Ingrid Syrstad Engen, pareja y “enemigas” en Oslo

Mapi León e Ingrid S. Engen. (Instagram)

Hay partidos que trascienden el fútbol. Y luego está la final de la Champions League femenina de Oslo, donde el destino ha colocado frente a frente a dos jugadoras que llevan años compartiendo vida fuera del césped. FC Barcelona contra Olympique Lyonnais. Mapi León frente a Ingrid Syrstad Engen. Pareja desde hace cinco años, rivales por primera vez en una final continental.

Las dos futbolistas publicaron en Instagram un vídeo juntas para responder a la avalancha de preguntas que llevan semanas recibiendo. “Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final, de si ‘¿estáis preparadas?’, ‘¿y ahora qué?’, ‘¿cómo va a ser?’ Igual está bien hacer un vídeo para la gente”, justificaba la azulgrana. La noruega arranca hablando, como hace a menudo, en inglés: “Ante todo, felices de que las dos hayamos llegado a la final”. Mapi lo resume en dos palabras: “Bendito problema”.

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No fue algo que ninguna de las dos anticipara cuando empezó la temporada. Engen dejó el Barça el verano pasado para fichar por el Lyon, un proyecto liderado desde el banquillo por Jonatan Giráldez, el propio extécnico del Barcelona. En su carta de despedida a la afición culé, le dedicó unas palabras a Mapi que se hicieron virales: “Gracias por ser el mejor apoyo en la vida, y siempre estaré agradecida a Barcelona por haberme llevado hasta ti”.

Mapi León e Ingrid Engen con uno de sus títulos en el Barça (Instagram @marialeonn16)

La relación entre ambas comenzó precisamente en la capital catalana, cuando Engen aterrizó en el club azulgrana en 2021. Compartieron vestuario durante cuatro temporadas, formaron uno de los ejes defensivos más sólidos del continente y construyeron algo que siempre llevaron con naturalidad y discreción.

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Ahora en Oslo, la final se juega en la capital del país de Engen, detalle que la noruega no deja pasar: “Desde el principio de temporada sabía que era en Oslo y era muy especial para mí. Estás tan concentrada en el club en el que estás, en llegar a la final con tu equipo… y entonces se presenta esta situación”.

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeona del mundo por primera vez en su historia después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego.

Sin piedad sobre el césped

Ante el dilema, la pareja ha tomado una decisión práctica: esta última semana, el fútbol no existe entre ellas. “No vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol”, sentencia Mapi. Engen lo suscribe sin dudar: “Hablaremos, pero nada de fútbol”.

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Lo que sí van a hacer es ir a por todas sobre el césped. “En la guerra todo vale”, bromea Mapi antes de ponerse seria: “Ninguna de las dos vamos a tener ningún tipo de piedad. Es una final y las dos queremos ganarla. Para ganar tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar y se van a ir a cuchillo”.

A medida que se acerca el sábado, la sensación cambia. “Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas”, admite la azulgrana. Engen reconoce que hace unos meses habría pensado de otra manera: “Quizá antes pensaba: qué feliz estaría si tú...”. Mapi la corta entre risas antes de que termine la frase: “No, no, quiero ganar yo”.

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Mapi León. (Europa Press)

El adiós de Mapi

La final de Oslo tiene además otra capa. Para el Barça supone la posibilidad de seguir ampliando una era histórica: tres Champions conquistadas, seis finales consecutivas y el Lyon como su gran bestia negra europea, aunque las azulgranas lograron derrotarlo en San Mamés en 2024. Para Engen, un reencuentro emocional con sus antiguas compañeras. Y para Mapi León, una noche especialmente simbólica: todo apunta a que este será su último partido con la camiseta azulgrana, tras nueve temporadas como titular indiscutible.