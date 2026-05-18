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Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El empresario alicantino baraja la posibilidad de luchar de tú a tú con Florentino en las elecciones a la presidencia blanca y está trabajando para ello

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El presidente de Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)
El presidente de Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)

Enrique Riquelme ha asegurado públicamente que dispone del aval necesario para formalizar su candidatura en las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid. El empresario se refirió a este aspecto durante un evento de apoyo a la fundación de la Clínica Mallorca contra el cáncer de mama, organización con la que colabora desde hace seis años. Al ser interrogado de manera directa sobre la garantía financiera indispensable para postularse, Riquelme respondió: “Sí, por supuesto”, dejando claro que cuenta con los recursos exigidos por el club para poder optar al cargo más alto de la entidad.

A pesar de haber confirmado la existencia de dicho aval, Riquelme no dio por segura su participación en el proceso electoral. El empresario señaló que el margen de tiempo para organizar una candidatura sólida es limitado, ya que el calendario electoral no deja mucho espacio para la planificación y el desarrollo de un proyecto ambicioso. “Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente, pues, tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid”, afirmó durante su intervención en el acto de la fundación. Con estas palabras, Riquelme transmitió la idea de que no desea presentar una candidatura precipitada ni participar si no percibe una alternativa real y seria para el club.

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En la misma línea, el empresario enfatizó que su decisión final se tomará en un plazo corto. “No vamos a ir a perder el tiempo”, declaró, insistiendo en que la candidatura solo se presentará si se concreta una propuesta de valor para el club. Añadió que en los próximos “2, 3 días” decidirán si finalmente concurre a las elecciones, ya que es necesario analizar si pueden armar un proyecto competitivo en tan poco tiempo.

El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme (Europa Press)
El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme (Europa Press)

Riquelme también hizo hincapié en la importancia de presentar un proyecto con visión de futuro. “Si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años”, aseguró. De esta forma, subrayó que su objetivo sería ofrecer una alternativa sólida y ambiciosa, capaz de marcar el rumbo del club durante la próxima década o más. No se trataría, según sus palabras, de una candidatura puntual, sino de una apuesta por transformar y modernizar la institución blanca a largo plazo.

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La decisión todavía no está tomada

Por ahora, el empresario ha optado por la cautela y ha evitado dar detalles sobre el equipo de personas que lo acompañaría o el plan estratégico que desarrollaría en caso de presentarse. “En los próximos días podremos decir algo más”, explicó, pidiendo comprensión y paciencia hasta que la decisión esté completamente tomada. Riquelme agradeció el interés mostrado por los medios y por los socios del Real Madrid, subrayando que en breve se pronunciará de manera definitiva sobre su posible postulación.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

La expectativa en torno a Enrique Riquelme y su posible candidatura se mantiene alta. Sus declaraciones han generado interés y atención tanto dentro como fuera del entorno madridista, a la espera de que en los próximos días se resuelva la incógnita sobre si finalmente intentará disputar la presidencia del Real Madrid. De momento ya ha comenzado a realizar los movimiento necesario para asumir el cargo.

No solo ha conseguido el aval, sino que ha comenzado la ronda de contactos para conocer los apoyo y ha movido ficha en el escenario deportivo. Enrique Riquelme habría contactado con el entrenador alemán Jürgen Klopp con la idea de reforzar su candidatura y su proyecto para asumir el mando en el Real Madrid. Un técnico de tal trayectoria permitiría al club reforzar el banquillo e iniciar una nueva etapa con el comienzo de la próxima campaña.

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