La prueba más extrema de la princesa Leonor con la que hará historia: se tirará en paracaídas a una altura de 400 metros

La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)

Por primera vez en la historia de la Casa Real española, una de sus miembros recibirá formación en paracaidismo militar. Según ha confirmado la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio a El Español, la princesa Leonor iniciará a partir de esta semana un curso especializado en la Base Aérea de Alcantarilla, donde tendrá que aprender para acabar lanzándose desde una altura de 400 metros.

La princesa de Asturias, que ha solicitado expresar su compromiso asumiendo idénticos retos que el resto de los alumnos, se someterá a un proceso de formación castrense que incluirá un salto desde 1.300 pies (400 metros), formación que no realizaron ni su padre, el rey Felipe VI, ni su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I.

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El proceso cubrirá dos semanas de instrucción intensiva en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada e incorporará un test físico, técnicas de caída controlada desde la torre de instrucción y ejercicios de simulación en tierra, conforme ha detallado la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio al citado medio.

Las imágenes de la princesa Leonor en un caza (Casa Real)

La princesa Leonor saltará en paracaídas

Finalizada su etapa como alumna en la Academia General del Aire (AGA), donde ha optado por prescindir de privilegios asociados a la Casa Real, la princesa abordará el curso básico de paracaidismo en el que interiorizará las técnicas para el lanzamiento automático. Esta decisión responde a su deseo de emular la trayectoria de sus compañeros de promoción.

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Este salto constituye un requisito ordinario para los alumnos de cuarto curso de la AGA con base en San Javier, quienes efectúan desplazamientos diarios a la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, fundada en julio de 1947 y ubicada en Alcantarilla. Las instalaciones de la Base Aérea de Alcantarilla se distinguen por albergar unidades de referencia internacional como la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), especializado en operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio.

La PAPEA ha logrado múltiples galardones y ostenta dos récords mundiales de figuras en formaciones, evidenciando el prestigio y nivel de exigencia que caracteriza los entrenamientos en este enclave militar. El programa que acometerá la princesa Leonor se caracteriza por su progresividad: desde la superación de un examen físico inicial y la práctica de caídas controladas en superficie para luego efectuar simulacros desde la torre de lanzamientos. El objetivo final será el salto real desde un avión a 400 metros de altura, experiencia que marcará un hito.

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La princesa Leonor, durante un momento de vuelo en la cabina del F5. (© Casa de S.M. el Rey)

La caída libre de la princesa Leonor

En la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada se imparten cursos homologados para la OTAN y el centro está equipado con infraestructuras avanzadas como una torre de salto y un túnel de viento que permite practicar la caída libre y la apertura automática del paracaídas, elementos tecnológicos que refuerzan la preparación y seguridad de los futuros paracaidistas, entre los que se encuentra la princesa de Asturias.

Como con la instrucción recibida antes de su primer vuelo en avión Pilatus PC-21 en la AGA, la princesa tendrá acceso a simuladores de última generación en la base de Alcantarilla. Como recoge la web oficial del Ejército del Aire y del Espacio, desde 2007 la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada cuenta con el sistema PARASIM, que emplea realidad virtual para que los alumnos practiquen procedimientos de emergencia durante la apertura de la campana del paracaídas y simulen la navegación hasta el punto de aterrizaje.

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Este sistema habilita la instrucción simultánea de hasta nueve participantes, bien de manera individual o conectados en patrulla, optimizando la preparación antes del salto real. Esta nueva habilidad se sumará a otras con las que ya cuenta la princesa Leonor, como el curso en técnicas de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción (SERE).

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

El entrenamiento en la torre de simulación representa una etapa fundamental para los aspirantes a paracaidista. Esta instalación, de 20 metros de altura, permite a los alumnos practicar la salida del avión y experimentar la suspensión en el aire sujetos a las cintas del paracaídas, replicando condiciones similares a las de un salto real. Tras esta fase de preparación en tierra, los participantes abordan un avión del Ejército del Aire para efectuar su primer salto.

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En 2020, la pandemia de coronavirus provocó un retraso significativo en la realización del Curso Básico de Paracaidismo en la escuela de Alcantarilla. Esta situación generó una acumulación de militares en espera, afectando en particular a la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, que llegó a contar con cerca de 500 alumnos pendientes de completar el curso, requisito indispensable para intervenir en misiones paracaidistas. Con el paso del tiempo, el retraso fue resolviéndose y se normalizó el acceso a la formación, que la propia princesa Leonor podrá recibir sin contratiempos.