Así se defendió Zapatero en el Senado de las acusaciones del ‘caso Plus Ultra’: “Soy el único presidente que en su etapa no tuvo un solo escándalo”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en la comisión de investigación del Senado sobre el rescate de Plus Ultra, el 2 de marzo de 2026. (Eduardo Parra/Europa Press/Imagen de archivo)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado este martes por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra, convirtiéndole así en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia de nuestro país en afrontar una imputación formal por corrupción. El juez José Luis Calama le atribuye el papel de “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente vinculada al uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra como rescate durante la pandemia de Covid-19. Por esto, Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio.

Un auto judicial que abre un nuevo capítulo en una investigación que lleva salpicando al expresidente durante los últimos meses. Sin ir más lejos, este caso le llevó a comparecer ante la Comisión de Investigación del Senado el pasado mes de marzo, para responder por su presunta vinculación con el rescate. Aquella sesión fue convocada a instancias del Partido Popular, que le acusó de haber ejercido influencia para que la aerolínea, de cuestionada condición estratégica, recibiera los fondos públicos, y de haber cobrado por gestiones con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

Sus palabras en el Senado, dos meses antes de la imputación

Ante la comisión de investigación, Zapatero rechazó rotundamente cualquier papel mediador en el rescate. “No, ninguna, en absoluto”, respondió al ser preguntado por una posible intermediación. Además, negó haber mantenido reuniones con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ni haber hablado con Sánchez sobre la operación antes de que esta se produjera. “Cero, nada de nada”, insistió.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

El expresidente también negó haber alertado a Julio Martínez Martínez —amigo suyo e imputado por el presunto desvío ilegal de los fondos del rescate— de su inminente detención. El PP le acusó de haberle dado el “chivatazo” en una supuesta reunión clandestina. Zapatero tachó de “montaje” esas informaciones y ofreció otra versión de lo ocurrido, con la que aseguró que ese día salió a correr “como todos los días” y en “la zona de siempre”, y llegó a detallar el registro de su actividad física: “De 9 a 10 a un ritmo de 5,59, con zapatillas runner marca OKA”. “Lo último es que iba en mocasines”, ironizó, en referencia a las versiones que circulaban en algunos medios.

PUBLICIDAD

Después, también calificó de “burdo montaje” toda aquella narrativa y denunció que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hubiera dado “casi por buena” la hipótesis del aviso. “Y estoy aquí por esa enorme falsedad”, afirmó.

Los vínculos con Análisis Relevante y el cobro de mordidas

Más allá de las acusaciones sobre el chivatazo, la comparecencia en el Senado también puso el foco en la relación laboral entre Zapatero y Martínez Martínez. El expresidente reconoció que este le propuso ejercer como consultor para Análisis Relevante, empresa que tenía a Plus Ultra entre sus clientes. Preguntado sobre esto, admitió que, al aceptar esa propuesta, planteó que se incluyera en el acuerdo la incorporación de una de sus hijas en tareas de comunicación y marketing.

PUBLICIDAD

Y por ese trabajo de consultoría, Zapatero reconoció haber recibido aproximadamente 70.000 euros brutos al año, siempre mediante factura y con declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que está dado de alta como autónomo. Asimismo, subrayó que nunca ha tenido una sociedad, ni en España ni en ningún otro país, y que tributa por sus ingresos a un tipo del “cuarenta y tantos por ciento”. “Va casi la mitad a las arcas públicas”, señaló, algo de lo que dijo estar “muy orgulloso” por su contribución a la financiación de servicios como la sanidad pública.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el vídeo en el que defiende su inocencia (RTVE)

En cuanto a su actividad profesional en los últimos 12 años, el expresidente cifró en 172 los viajes internacionales realizados para participar en conferencias y actos, de los cuales aproximadamente el 30% fueron retribuidos.

PUBLICIDAD

“El único presidente sin escándalos en su etapa”

Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero dedicó parte de su intervención a rebatir las informaciones que, según dijo, le habían señalado durante “meses, años, semanas”, y las calificó de “infundios” y “bulos absolutamente injustos”. Mencionó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 77/2023, adoptada por unanimidad e incorporada a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia extraprocesal, para protestar por haber sido convocado de urgencia y sin motivación suficiente.

“He dudado mucho en decir esto o no. Lo voy a decir: creo que soy el único presidente de Gobierno de España que en su etapa no tuvo un solo escándalo”, señaló, y recordó que el resto de expresidentes que han comparecido en comisiones de investigación lo han hecho por asuntos ocurridos durante su mandato, mientras que a él se le señala por actividades posteriores a su salida de la Moncloa. La oposición no discutió ese argumento, pero sostuvo que fue precisamente su influencia tras dejar el cargo la que habría facilitado las presuntas irregularidades.

PUBLICIDAD

Por último, Zapatero respondió a las preguntas sobre su relación con el régimen venezolano. Se atribuyó haber contribuido a la liberación de presos políticos en Venezuela y no ocultó su fluida relación con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, con quien afirmó hablar “al menos una vez por semana”.