Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Cajas de cartón llenas de libros y ropa, junto a una maleta abierta sobre una cama, muestran los preparativos de una mudanza en un dormitorio soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaciar una vivienda puede parecer un trámite sencillo dentro de una mudanza o una compraventa, pero en muchos casos acaba convirtiéndose en uno de los gastos más inesperados del proceso. En España, el coste de vaciar un piso ya puede oscilar entre los 300 y más de 3.000 euros, dependiendo de múltiples factores relacionados con el inmueble y el volumen de enseres, una realidad que está transformando la forma de afrontar este tipo de operaciones de cambio de vivienda.

El precio final depende principalmente de las dimensiones del inmueble, la cantidad de mobiliario, la accesibilidad y los servicios adicionales necesarios. No cuesta lo mismo vaciar un pequeño apartamento prácticamente vacío que un piso familiar lleno de armarios, electrodomésticos y muebles pesados. Además, en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia los presupuestos suelen elevarse debido al transporte, la logística y el mayor coste de la mano de obra. Todo ello ha convertido el vaciado de viviendas en un servicio cada vez más habitual dentro del sector de las mudanzas y las reformas de vivienda usada.

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Según los precios orientativos manejados por empresas especializadas durante 2025 y 2026, el coste medio para vaciar una vivienda suele situarse entre 300 y 1.500 euros, aunque los casos más complejos pueden superar ampliamente los 3.000 euros. Estos presupuestos suelen incluir la retirada de muebles, la mano de obra, el desmontaje básico y el transporte hasta puntos limpios autorizados para la gestión de residuos. Sin embargo, muchos servicios adicionales se cobran aparte y pueden disparar la factura final del proceso de vaciado integral.

Entre los factores que más encarecen el servicio destaca la accesibilidad del inmueble. Un quinto piso sin ascensor puede incrementar el presupuesto entre un 20% y un 40%, especialmente cuando hay que retirar muebles voluminosos o electrodomésticos pesados. También influye la necesidad de desmontar armarios empotrados, gestionar residuos especiales o realizar el vaciado con urgencia para cerrar una venta o comenzar una reforma en pocos días. En esos casos, muchas empresas aplican suplementos por servicio exprés o trabajos de difícil acceso.

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Trucos para ahorrar dinero en la mudanza

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Frente a estos costes, cada vez más propietarios buscan fórmulas alternativas para reducir el presupuesto. Una de las más habituales consiste en vender previamente parte del mobiliario. Incluso algunas empresas especializadas reducen el precio si consideran que determinados objetos pueden reutilizarse o revenderse posteriormente como parte de un modelo de economía circular.

Otra tendencia que gana fuerza son los llamados mercadillos domésticos. Este sistema consiste en abrir la vivienda durante uno o dos días para vender directamente muebles, libros, decoración o lámparas antes del vaciado definitivo. La fórmula se ha popularizado especialmente en viviendas heredadas y pisos antiguos, ya que permite reducir residuos y acelerar el proceso de desalojo de la vivienda.

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La donación de muebles también se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para abaratar costes y reducir desperdicios. Organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o distintas asociaciones locales recogen gratuitamente muebles y electrodomésticos en buen estado. Además de reducir el presupuesto del vaciado, esta opción permite dar una segunda vida a muchos objetos que todavía pueden resultar útiles para otras familias y evita que terminen directamente en vertederos o puntos limpios de reciclaje urbano.

Muchas empresas ofrecen además servicios adicionales de limpieza profunda, pintura o pequeñas reparaciones para dejar la vivienda preparada para su venta o alquiler. Una limpieza profesional posterior puede costar entre 200 y 350 euros en un piso estándar de 70 metros cuadrados, aunque muchos propietarios asumen ese gasto para acelerar la salida del inmueble al mercado. En un momento en el que cada vez se valora más la rapidez y la presentación de la vivienda, vaciar un piso ya no consiste únicamente en retirar muebles, sino también en preparar el inmueble para comenzar una nueva etapa con las mejores condiciones posibles y optimizar el proceso de puesta en mercado.

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