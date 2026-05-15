España

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

El coste puede oscilar entre los 300 y más de 3.000 euros, dependiendo de múltiples factores relacionados con el inmueble y el volumen de enseres

Guardar
Google icon
Dormitorio con varias cajas de cartón abiertas llenas de libros y ropa. Una maleta negra abierta con ropa está sobre una cama blanca, cerca de una ventana soleada.
Cajas de cartón llenas de libros y ropa, junto a una maleta abierta sobre una cama, muestran los preparativos de una mudanza en un dormitorio soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaciar una vivienda puede parecer un trámite sencillo dentro de una mudanza o una compraventa, pero en muchos casos acaba convirtiéndose en uno de los gastos más inesperados del proceso. En España, el coste de vaciar un piso ya puede oscilar entre los 300 y más de 3.000 euros, dependiendo de múltiples factores relacionados con el inmueble y el volumen de enseres, una realidad que está transformando la forma de afrontar este tipo de operaciones de cambio de vivienda.

El precio final depende principalmente de las dimensiones del inmueble, la cantidad de mobiliario, la accesibilidad y los servicios adicionales necesarios. No cuesta lo mismo vaciar un pequeño apartamento prácticamente vacío que un piso familiar lleno de armarios, electrodomésticos y muebles pesados. Además, en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia los presupuestos suelen elevarse debido al transporte, la logística y el mayor coste de la mano de obra. Todo ello ha convertido el vaciado de viviendas en un servicio cada vez más habitual dentro del sector de las mudanzas y las reformas de vivienda usada.

PUBLICIDAD

Según los precios orientativos manejados por empresas especializadas durante 2025 y 2026, el coste medio para vaciar una vivienda suele situarse entre 300 y 1.500 euros, aunque los casos más complejos pueden superar ampliamente los 3.000 euros. Estos presupuestos suelen incluir la retirada de muebles, la mano de obra, el desmontaje básico y el transporte hasta puntos limpios autorizados para la gestión de residuos. Sin embargo, muchos servicios adicionales se cobran aparte y pueden disparar la factura final del proceso de vaciado integral.

Entre los factores que más encarecen el servicio destaca la accesibilidad del inmueble. Un quinto piso sin ascensor puede incrementar el presupuesto entre un 20% y un 40%, especialmente cuando hay que retirar muebles voluminosos o electrodomésticos pesados. También influye la necesidad de desmontar armarios empotrados, gestionar residuos especiales o realizar el vaciado con urgencia para cerrar una venta o comenzar una reforma en pocos días. En esos casos, muchas empresas aplican suplementos por servicio exprés o trabajos de difícil acceso.

PUBLICIDAD

Trucos para ahorrar dinero en la mudanza

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Frente a estos costes, cada vez más propietarios buscan fórmulas alternativas para reducir el presupuesto. Una de las más habituales consiste en vender previamente parte del mobiliario. Incluso algunas empresas especializadas reducen el precio si consideran que determinados objetos pueden reutilizarse o revenderse posteriormente como parte de un modelo de economía circular.

Otra tendencia que gana fuerza son los llamados mercadillos domésticos. Este sistema consiste en abrir la vivienda durante uno o dos días para vender directamente muebles, libros, decoración o lámparas antes del vaciado definitivo. La fórmula se ha popularizado especialmente en viviendas heredadas y pisos antiguos, ya que permite reducir residuos y acelerar el proceso de desalojo de la vivienda.

La donación de muebles también se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para abaratar costes y reducir desperdicios. Organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o distintas asociaciones locales recogen gratuitamente muebles y electrodomésticos en buen estado. Además de reducir el presupuesto del vaciado, esta opción permite dar una segunda vida a muchos objetos que todavía pueden resultar útiles para otras familias y evita que terminen directamente en vertederos o puntos limpios de reciclaje urbano.

Muchas empresas ofrecen además servicios adicionales de limpieza profunda, pintura o pequeñas reparaciones para dejar la vivienda preparada para su venta o alquiler. Una limpieza profesional posterior puede costar entre 200 y 350 euros en un piso estándar de 70 metros cuadrados, aunque muchos propietarios asumen ese gasto para acelerar la salida del inmueble al mercado. En un momento en el que cada vez se valora más la rapidez y la presentación de la vivienda, vaciar un piso ya no consiste únicamente en retirar muebles, sino también en preparar el inmueble para comenzar una nueva etapa con las mejores condiciones posibles y optimizar el proceso de puesta en mercado.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina del fitness, Patry Jordán, responde a las críticas por su físico durante el embarazo: “Lo último que quiero ahora es más presión. Solo yo sé lo que estoy pasando”

El cambio físico de la influencer genera multitud de comentarios negativos: “Tanto cuidarse para esto”

La reina del fitness, Patry Jordán, responde a las críticas por su físico durante el embarazo: “Lo último que quiero ahora es más presión. Solo yo sé lo que estoy pasando”

La historia de Jamala: de ganar Eurovisión a vivir como refugiada y huir de Ucrania a pie junto a sus hijos

El conflicto escaló hasta el punto de que el Ministerio del Interior de Rusia incluyó a la cantante en su lista negra de prófugos

La historia de Jamala: de ganar Eurovisión a vivir como refugiada y huir de Ucrania a pie junto a sus hijos

La 1 reunirá este sábado a 24 artistas de distintas generaciones en un gran especial musical que sustituirá a la final de Eurovisión 2026

RTVE anuncia el cartel completo de ‘La casa de la música’: de Raphael y Ana Belén a Chanel y Natalia Lacunza

La 1 reunirá este sábado a 24 artistas de distintas generaciones en un gran especial musical que sustituirá a la final de Eurovisión 2026

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 mayo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 mayo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo