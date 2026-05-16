España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Viviendas en construcción en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

España ha pasado en apenas 20 años del boom inmobiliario a una profunda crisis de vivienda, marcada por un frenazo de su construcción y las dificultades de los ciudadanos para acceder a una casa en propiedad o en alquiler, un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del país.

El actual escenario inmobiliario está marcado por la escasa oferta de vivienda y el aumento de la demanda, lo que ha disparado los precios. Todo apunta a que aún siguen lejos de tocar techo debido a que, aunque ahora empiezan a construirse más casas, el ritmo de edificación es insuficiente para cubrir las necesidades.

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Según datos del parque de viviendas de España, entre 2014 y 2024, el número total de viviendas creció un 5,9%, pasando de 25,49 millones a 27 millones de unidades. Esto supone un incremento de 1,5 millones de casas en una década, repartidas entre vivienda principal y secundaria. Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para compensar el aumento de la población ni el déficit acumulado tras la crisis de 2008.

Un crecimiento “claramente insuficiente”

Las cifras reflejan que el parque de vivienda principal ha aumentado un 6,9% entre 2014 y 2024, mientras que la vivienda secundaria lo hizo un 3,7%. Aun así, los expertos advierten de que el crecimiento es “claramente insuficiente” para atender la demanda estructural del país.

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“Durante estos años estamos viendo cómo aumenta el parque de viviendas, pero sigue siendo insuficiente para la creciente demanda nacional, sobre todo después del parón de construcción que tuvimos en los años posteriores a la crisis de 2008”, destaca Laura Martínez, portavoz del asesor y comparador hipotecario iAhorro.

El mercado necesitaría sesenta años para absorber el déficit

El problema no solo radica en la cantidad de viviendas disponibles, sino en su distribución geográfica y en la velocidad a la que se incorporan nuevas unidades al mercado.

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Uno de los datos más preocupantes es el déficit acumulado de vivienda, que se sitúa en torno a las 983.000 unidades. Así, con el ritmo actual de construcción, que ronda las 143.350 viviendas anuales, el mercado tardaría aproximadamente seis décadas en equilibrar la oferta y la demanda.

En los años del boom inmobiliario, entre 2007 y 2008, España llegó a construir más de 1,2 millones de viviendas en solo dos años. Hoy, la capacidad de producción es un 77,6% inferior. Incluso sumando las previsiones del Plan Estatal de Vivienda, la oferta seguiría muy por debajo de las necesidades reales.

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“Si consideramos que el objetivo es absorber el déficit acumulado de 983.000 viviendas, construir 159.200 viviendas anuales no cubriría la demanda actual, sino que se mantendrá estable o crecerá ligeramente. Bajo este supuesto, se necesitarían unos 60 años para absorber la demanda de 983.000 de viviendas”, apunta la portavoz de iAhorro.

La demanda crece más rápido que la oferta

El desequilibrio entre oferta y demanda es cada vez más evidente. Aunque la construcción de obra nueva ha repuntado en los últimos años, con previsiones de 159.200 viviendas en 2025, la demanda estimada supera las 200.000 unidades anuales. Esto genera un déficit adicional de decenas de miles de viviendas cada ejercicio.

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El crecimiento poblacional agrava aún más la situación. Entre 2014 y 2024, España ha pasado de 46,4 millones de habitantes a 48,6 millones, un aumento de más de 2,1 millones de personas. Este incremento del 4,6% tiene un impacto directo en la necesidad de vivienda, especialmente en grandes ciudades.

Los expertos advierten además de que las cifras oficiales no incluyen a parte de la población flotante, como inmigrantes en situación irregular o estudiantes internacionales, lo que podría aumentar aún más la presión real sobre el mercado.

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Un 14,4% de viviendas vacías

El análisis territorial revela una fuerte desigualdad en la distribución de viviendas vacías. La media nacional se sitúa en el 14,4%, pero existen grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Galicia lidera el ranking con un 28,8% de casas vacías, seguida de Castilla-La Mancha (22,6%), Asturias (21,5%), Castilla y León (20,7%) y Extremadura (19,8%). En el extremo contrario se encuentran la Comunidad de Madrid (6,4%) y el País Vasco (6,5%), seguidas por Cataluña (10,7%) y la Comunidad Valenciana (14,9%).

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“Estos datos demuestran claramente la disparidad en España, por una parte, hay una concentración de zonas donde todo el mundo quiere vivir como es el caso de las grandes capitales como Madrid o Barcelona y por otro lado lugares donde hay vivienda, pero no demanda residencial”, explica Martínez.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Madrid, al borde de la plena ocupación

La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los epicentros de la tensión inmobiliaria. Con una tasa de vivienda vacía del 6,4%, la región se acerca a lo que técnicamente se considera plena ocupación. Esto implica que apenas existe margen para absorber nueva demanda sin generar presión sobre los precios.

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Con cerca de 7 millones de habitantes, Madrid necesitaría alrededor de 2,8 millones de viviendas principales para cubrir su población actual. Sin embargo, al tener solo un 6,4% de viviendas no principales (vacías o segundas residencias), es la región con menor capacidad de maniobra de España frente al aumento de demanda.

Los expertos advierten de que esta situación podría extenderse a otras grandes áreas urbanas, donde la demanda supera con creces la capacidad de respuesta del mercado inmobiliario.

La sombra del allanamiento y la presión social

El problema de la vivienda no se limita únicamente a la oferta y la demanda, también existe el del allanamiento. Las denuncias por usurpación de inmuebles han aumentado pasando de 2.350 casos en 2010 a más de 17.000 en 2021. En términos de densidad por cada 100.000 habitantes, el ratio ha pasado de 5 en el año 2010 a 30,4 en 2025. El porcentaje sobre el parque total se ha incrementado del 0,09% al 0,55% en 2025.

En 2025, el ratio de denuncias alcanza los 30,4 casos por cada 100.000 habitantes, con Cataluña concentrando el 42,5% del total nacional. Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid también registran cifras significativas.

Aunque las cifras representan un porcentaje reducido sobre el parque total de viviendas, su impacto social y mediático es considerable, alimentando el debate sobre la seguridad jurídica del mercado inmobiliario.

Un problema estructural sin solución a corto plazo

El conjunto de los datos refleja que España tiene un desequilibrio estructural entre oferta, demanda y distribución territorial de vivienda. El crecimiento del parque de viviendas no ha sido suficiente para compensar el aumento de la población ni el déficit acumulado de la última década. Con el ritmo actual de construcción, los expertos estiman que harían falta seis décadas para lograr un equilibrio real.

Mientras tanto, la vivienda sigue consolidándose como uno de los principales problemas económicos y sociales del país, con especial impacto en los grandes núcleos urbanos y entre los colectivos más jóvenes.