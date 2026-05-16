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Precio de la luz en España este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España se actualiza continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este domingo 17 de mayo, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 17 de mayo

Tarifa media: 46.75 euros por megavatio hora

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Tarifa máxima: 120.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 17 de mayo, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 90.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.54 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 70.01 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 67.69 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 62.32 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 22.43 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 1.99 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.35 euros por megavatio hora.

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