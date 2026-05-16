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El director de Eurovisión desata la polémica al abrir la puerta a Rusia para volver y espanta a España: “La invasión de otro país no es motivo de exclusión”

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reaccionado a estas declaraciones, que para él “dificultan el regreso de España” en futuras ediciones

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Martin Green, presidente de Eurovisión (Grosby)
Martin Green, presidente de Eurovisión (Grosby)

Cuando todo parecía en orden de cara a la final de Eurovisión 2026, cuya previa ha sido la más polémica, la posible reincorporación de Rusia al festival ha provocado un nuevo episodio de controversia esta semana. Ha sido tras las declaraciones de Martin Green, director de Eurovisión, a tan solo unas horas del inicio de la gran final este sábado 16 de mayo en Viena. Green ha sostenido que “la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión”.

De esta manera, el presidente del certamen ha avivado el debate en un ambiente ya marcado por el boicot de cinco países, entre ellos España, que han decidido ausentarse en protesta por la participación de Israel. El director del Festival de Eurovisión ha especificado que, en términos estrictos, Rusia podría regresar al certamen musical incluso si la guerra en Ucrania continúa activa.

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Este posicionamiento rompe con la narrativa mantenida hasta ahora por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que justificó la expulsión de la televisión pública rusa en 2022 por su falta de independencia respecto al Kremlin, un requisito clave en la normativa. Green ha defendido que excluir a un participante por estar inmerso en un conflicto bélico supone adentrarse “en un terreno muy difícil donde se emiten juicios de valor muy subjetivos”.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

El regreso de Rusia a Eurovisión

La UER, entidad responsable del festival, ha tratado de centrar la atención en la música y en los valores de unidad que promueve Eurovisión, a pesar de que las últimas ediciones han estado marcadas por las diferencias internas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Gaza. De manera paralela, Green ha insistido en que el caso de Israel es jurídicamente distinto al de Rusia.

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Martin Green se apoya en que la emisora pública israelí, KAN, opera con independencia del Gobierno, algo que, alegan, no ocurrió con la televisión estatal rusa, VGTRK. Según la UER, la falta de neutralidad de los medios estatales rusos tras el inicio de la guerra supuso una violación del reglamento eurovisivo y de los objetivos fundacionales del festival.

El presidente de RTVE responde

Las palabras de Martin Green, recogidas en una entrevista con el periodista Pablo O’Hana, han suscitado el rechazo del presidente de RTVE, José Pablo López: “Lo advertí en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control y Martin Green lo confirma: Eurovisión abriría la puerta a Rusia en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel”.

José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)
José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)

El directivo murciano ha recordado en una publicación en la red social X que Green ya sugería en noviembre la posibilidad de facilitar el regreso de Rusia, y ha calificado las declaraciones de “un insulto flagrante a los valores europeos”: “Confiamos en que la UER rechace formalmente estas declaraciones, que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión”.

La crisis de Eurovisión

La expulsión de la televisión pública rusa en 2022 se fundamentó oficialmente en la presión ejercida por varias televisiones que amenazaron con abandonar el festival si Moscú competía, así como en la vulneración de principios de libertad de prensa y pluralidad informativa por parte de las emisoras estatales rusas. Una reacción similar buscaban con Israel los países que se han sumado al boicot este año.

En contraste, Green ha asegurado a la agencia APA que Eurovisión “siempre ha sido un espacio así: hemos dado voz a los que no la tienen y hemos sido un refugio para los desfavorecidos”, defendiendo la línea de actuación tanto de la UER como del propio festival frente a las críticas más recientes.

Finlandia, Grecia e Israel, favoritos hoy en la primera semifinal de Eurovisión 2026 (UER)
Finlandia, Grecia e Israel, favoritos hoy en la primera semifinal de Eurovisión 2026 (UER)

De momento, Martin Green ha evitado pronunciarse sobre cuál sería la postura de la organización en caso de que Israel ganase la edición de este año, un escenario que muchos integrantes temen por las implicaciones que tendría para la próxima edición. La incertidumbre se ha incrementado después de que varios países hayan dejado entrever la posibilidad de no concursar en 2027 si la sede recae en Tel Aviv, una advertencia que añade presión a la UER en una etapa en la que la neutralidad política de Eurovisión se encuentra en el centro del debate público.

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